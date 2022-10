Dobrze wiemy, że każde z nas ma potrzebę przynależenia do jakiegoś zespołu. Nawet jeśli działamy w pojedynkę, wciąż pozostajemy częścią społeczności, która wspólnie kroczy ku wymarzonej, lepszej przyszłości. Do tej idei nawiązuje kolekcja BeTrue 2020 obejmująca klasyczne modele Nike z przeszłości i teraźniejszości. Całość stanowi hołd dla społeczności, która jest świadoma swej siły i wspólnie dąży do stworzenia świata, gdzie każdy będzie mógł być sobą.

Ta wyjątkowa odsłona modelu AF1 wyróżnia się szorstką skórzaną cholewką w kolorze potrójnej bieli z ozdobnymi perforacjami i kordonkami, a także z logo Swoosh o opalizujących obrzeżach i różowym wykończeniu. Na zapiętku widnieją paski w dziesięciu różnych kolorach, które nawiązują do tradycyjnej flagi i pozwalają każdemu okazać dumę z tego, kim jest.