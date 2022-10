799,00 zł

Konstrukcja Nike Flyleather jest wykonana w co najmniej 50% ze skórzanych włókien.

A-COLD-WALL* i Nike kontynuują współpracę rozpoczętą w 2017 r. i przedstawiają nowy model Air Force 1. A-COLD-WALL*, marka prowadzona przez Samuela Rossa, reprezentuje brytyjską kulturę uliczną. Nowa odsłona butów Air Force 1 by A-COLD-WALL* nawiązuje do oryginalnego fasonu butów Air Force 1 High z 2017 r. i ma konstrukcję Flyleather wykonaną w co najmniej 50% ze skórzanych włókien. Flyleather w wyglądzie i dotyku przypomina naturalną skórę, ale powstaje w wyniku pozyskiwania włókien skórzanych pierwotnie przeznaczonych do utylizacji.

Model A-COLD-WALL* Air Force 1 Flyleather występuje w kolorystyce opartej na czerni z logo ACW* po zewnętrznej stronie palców i na języku.