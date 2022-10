759,99 zł

Buty Nike Air Fear of God Raid, stworzone we współpracy z projektantem mody ulicznej Jerrym Lorenzo i jego marką Fear of God, łączą zuchwały styl odzieży ulicznej z klasycznym fasonem butów do gry w koszykówkę na zewnątrz Air Raid z 1993 r. Cholewka ze skóry i tkaniny ma luksusowy wygląd i jest niezwykle miękka w dotyku, a technologia Nike Air zapewnia sprężystą amortyzację.