1499,00 zł

Buty do koszykówki Nike Air Fear of God zostały stworzone we współpracy z projektantem mody Jerrym Lorenzo reprezentującym markę Fear of God. To luksusowe obuwie uliczne charakteryzujące się doskonałymi parametrami oraz sportowym charakterem. Kolekcja Nike x Fear of God obejmuje pełny asortyment modeli dla każdego zawodnika i na każdą okazję.