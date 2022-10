1479,99 zł

Życie w mieście jest niezwykle dynamiczne. Ciągle trzeba dostosowywać się do zmiennych warunków. Raz powstanie niespodziewany korek, innym razem zaskoczy nagła zmiana pogody. Dlatego kluczowa jest umiejętność dostosowywania się do warunków. Stworzyliśmy więc buty Nike Adapt Huarache, które dopasowują się do każdego ruchu stopy oraz mają dynamiczny system sznurowania elektronicznego za każdym razem zapewniający idealne dopasowanie.