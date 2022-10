Żaby należą do gatunku płazów, co oznacza, że mogą żyć zarówno na lądzie, jak i w wodzie, czyli coś, czego nie potrafi żaden człowiek. Chyba że jest wyposażony w buty trekkingowe ACG AO – wtedy nic nie stoi mu na przeszkodzie.

Te niezwykłe buty trekkingowe na lato zostały tak zaprojektowane, że można je całkowicie zanurzyć pod wodą i bez żadnych przeszkód wyjść z powrotem na ląd. Model AO zawiera elementy typowe dla całodziennych butów trekkingowych jak amortyzująca poduszka gazowa Zoom Air w pięcie, system szybkiego wiązania butów pokryty kieszenią z siateczki, która zapobiega plątaniu się sznurowadeł, oraz wzmocnienie Trailframe zwiększające ochronę przed wstrząsami na nierównym podłożu.

W jaki sposób można poruszać się w nich zarówno po szlaku, jak i w wodzie? Przyjrzyj się im dokładnie: te małe otwory w podeszwie środkowej usuwają nadmiar wody podczas każdego kroku. To proste – woda dostaje się do wewnątrz i wypływa na zewnątrz. To charakterystyczna cecha naszych produktów All Conditions Gear. Produktów na każde warunki – bez wyjątków.