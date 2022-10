W tych butach możesz zrobić dosłownie wszystko – nawet rzucić pracę, wspiąć się na szczyt góry i zwiać przed niedźwiedziami. Charakteryzują się wyjątkowo dużym bieżnikiem i antypoślizgowym systemem sznurowania, co sprawia, że możesz pokonać każdy szlak bez zapadania się w ziemię. ACG Dog Mountain to model gotowy do trekkingu w każdych warunkach o wyglądzie nawiązującym do stylu lat 90.