The Paris Department to jedno z serii wydarzeń zorganizowanych w różnych miejscach na świecie, aby ukazać siłę ludzkiej wyobraźni przez pryzmat projektów Nike Air Max. Tym razem ma ono formę warsztatów prowadzonych przez projektantów Nike i osoby związane z marką, których celem jest zainspirowanie nowego pokolenia paryskich twórców.



Uczestnikom pozwolono opracować własną koncepcję projektu Air Max, którą następnie mogli urzeczywistnić za pomocą dostępnych materiałów i narzędzi.



W tym odcinku Access All Areas Lou Matheron – zwycięzca paryskiej edycji On Air 2018 – zabiera nas za kulisy tej wyjątkowej imprezy.