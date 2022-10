The Berlin Department to program zajęć i warsztatów z projektowania, prowadzonych przez projektantów NIKE i osób aktywnie związanych z marką. Celem wydarzenia NIKE ON AIR jest objęcie wsparciem młodych projektantów z Berlina. W trakcie warsztatów ON AIR uczestnicy zapoznali się ze wskazówkami Globalnego Zespołu Projektowego Nike i przyjaciół marki oraz mieli szansę stworzyć i przedstawić swoją własną wizję butów sportowych. Ten odcinek programu Access All Areas przedstawia kulisy tego wydarzenia i pozwala przyjrzeć się temu, co działo się w Berlinie.