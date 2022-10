Inside the Vault

To pierwszy oficjalny model Jordan „Quai 54”. Swoją premierę miał w 2009 roku.

Ciężko wyobrazić sobie lepszy początek współpracy niż nowa odsłona modelu Jordan 1 – butów, od których wszystko się zaczęło.

Ta premiera była czymś naprawdę wyjątkowym. Choć może teraz brzmi to zaskakująco, były to pierwsze buty marki Jordan stworzone we współpracy z inną organizacją lub osobą. W tamtym czasie nie powstawały jeszcze żadne takie modele.