Finn butikk
Hjelp
Help
Order Status
Shipping & Delivery
Returns
Size Charts
Contact Us
Privacy Policy
Terms of Sale
Terms of Use
Send Us Feedback
Join Us
Logg på
Nyhet
Nyheter
Bestselgere
Lanseringskalender for SNKRS
Nyhet: landslagsdraktsett 2026
Sommerklær
Høydepunkter
Jordan x Brasil Futebol
En verden av Air Max
Det beste fra Jordan
Slam-kolleksjonen
Fotball: Ny Mercurial
Populært
Hybridtrening
Maratonsko
Elite fotballsko
Sportswear-klær
Løpeklær
Merker
Nike Sportswear
ACG: All Conditions Gear
Jordan
Kobe
NOCTA
Streetwear-klær
Fotballens stil
Tennis-fritidsprodukter
Sko
Alle sko
Fritid
Løping
Fotball
Basketball
Trening og treningsstudio
Skateboarding
Tilpassede sko
Klær
Alle klær
Hettegensere og sweatshirts
Overdeler og t-skjorter
Draktsett og drakter
Shorts
Bukser og tights
Tracksuits
Jakker
Tilbehør
Sport
Tennis
Golf
Style By: Moon Shoe
Sesongens klespakker
Fritidsprodukter for tennis
Leggings
Bukser
Matchende sett
Sports-BH-er
NikeSKIMS
For tenåringer
Nike x LEGO®-kolleksjonen
Gym
Tilbehør
Barn etter alder
Tenåringer (13–17 år)
Store barn (7–12 år)
Små barn (3–7 år)
Sped-/småbarn (0–3 år)
Jordan Basketball
Løpesko: Pegasus 42
Alt innen løping
Alt innen fotball
Alt innen trening og treningsstudio
Mer sport
Alt innen sport
Utendørs
Nike SB
NikeSKIMS-guider
NikeSKIMS Lookbook
NikeSKIMS BH-guide
Kolleksjonsguide for NikeSKIMS
BH-er
Overdeler og singleter
Kolleksjoner
Alle kolleksjoner
Shine
Matte
Ribbed Seamless
Stretch Knit
Weightless
Airy
Kjøp etter farge
Obsidian
Dark Sepia
Phoenix
Himalayan
Dune
Populære søketermer
Se Alle Nye Ankomster
Handle