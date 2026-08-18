BASKETBALL

BASKETBALL

Basket

(360)
Ja
Ja Basket-T-skjorte til herre
Ja
Basket-T-skjorte til herre
629 kr
Ja Standard Issue
Ja Standard Issue Ermeløs basketoverdel til Herre
Ja Standard Issue
Ermeløs basketoverdel til Herre
749 kr
Giannis Freak 8 LX
Giannis Freak 8 LX Basketsko
Kommer snart
Giannis Freak 8 LX
Basketsko
1 449 kr
A'Two «White Label LX»
A'Two «White Label LX» A'ja Wilson basketsko
Nyankommet
A'Two «White Label LX»
A'ja Wilson basketsko
1 849 kr
«LETT OG SLITESTERK. MED SABRINA 4 FÅR DU DET BESTE FRA TO VERDENER.»
«LETT OG SLITESTERK. MED SABRINA 4 FÅR DU DET BESTE FRA TO VERDENER.»
– Sabrina Ionescu
Sabrina 4 «Light Work»
Sabrina 4 «Light Work» Basketsko
Kommer snart
Sabrina 4 «Light Work»
Basketsko
1 499 kr
Kobe
Kobe Nike Dri-FIT basket-T-skjorte til herre
Resirkulerte materialer
Kobe
Nike Dri-FIT basket-T-skjorte til herre
599 kr
Kobe
Kobe Nike basketbukse til herre
Resirkulerte materialer
Kobe
Nike basketbukse til herre
1 599 kr
Giannis Freak 8 «Buckitos»
Giannis Freak 8 «Buckitos» Basketsko
Giannis Freak 8 «Buckitos»
Basketsko
1 299 kr
KD19
KD19 Basketsko
KD19
Basketsko
1 849 kr
Ja
Ja Baskethettegenser til herre
Ja
Baskethettegenser til herre
1 749 kr
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Børstet og kraftig oversized basketbukse til herre
Nike Standard Issue
Børstet og kraftig oversized basketbukse til herre
1 249 kr
Kobe III Protro
Kobe III Protro Basketsko
Tilgjengelig i SNKRS
Kobe III Protro
Basketsko
2 199 kr
Kobe
Kobe Nike basketjakke til herre
Resirkulerte materialer
Kobe
Nike basketjakke til herre
2 199 kr
Nike DNA
Nike DNA Dri-FIT basketshorts til herre (20 cm)
Resirkulerte materialer
Nike DNA
Dri-FIT basketshorts til herre (20 cm)
599 kr
Kobe III Low Protro
Kobe III Low Protro Basketsko til herre
Kobe III Low Protro
Basketsko til herre
2 199 kr
Book 2 «Tigers»
Book 2 «Tigers» Basketsko
Nyankommet
Book 2 «Tigers»
Basketsko
1 849 kr
A'Two «Pinkies Up»
A'Two «Pinkies Up» A'ja Wilson basketsko
Bestselger
A'Two «Pinkies Up»
A'ja Wilson basketsko
1 599 kr
Ja 3 «Animal Pack»
Ja 3 «Animal Pack» Basketsko
Bestselger
Ja 3 «Animal Pack»
Basketsko
1 549 kr
LeBron Witness 9
LeBron Witness 9 Basketsko
+1
LeBron Witness 9
Basketsko
1 249 kr
Nike G.T. Cut Academy 2
Nike G.T. Cut Academy 2 Basketsko
Nike G.T. Cut Academy 2
Basketsko
1 149 kr
Giannis Immortality 5
Giannis Immortality 5 Basketsko
Giannis Immortality 5
Basketsko
1 049 kr
Los Angeles Lakers Association Edition
Los Angeles Lakers Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-drakt til herre
Resirkulerte materialer
Los Angeles Lakers Association Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-drakt til herre
1 199 kr
Luka Dončić Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23
Luka Dončić Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23 Nike Dri-FIT NBA Swingman-drakt
Resirkulerte materialer
Luka Dončić Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23
Nike Dri-FIT NBA Swingman-drakt
1 199 kr
Boston Celtics Statement Edition
Boston Celtics Statement Edition Jordan Dri-FIT NBA Swingman-drakt til herre
Resirkulerte materialer
Boston Celtics Statement Edition
Jordan Dri-FIT NBA Swingman-drakt til herre
1 199 kr
Los Angeles Lakers 2025/26 Statement Edition
Los Angeles Lakers 2025/26 Statement Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-drakt til herre
Resirkulerte materialer
Los Angeles Lakers 2025/26 Statement Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-drakt til herre
1 199 kr
Ja
Ja Dri-FIT basketshorts til herre (20 cm)
Nyankommet
Ja
Dri-FIT basketshorts til herre (20 cm)
599 kr
Chicago Bulls Icon Edition
Chicago Bulls Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-drakt til herre
Nyankommet
Chicago Bulls Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-drakt til herre
1 199 kr
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Dri-FIT basketshorts i frottéfleece til herre (20 cm)
Nyankommet
Nike Standard Issue
Dri-FIT basketshorts i frottéfleece til herre (20 cm)
799 kr
LeBron XXIII
LeBron XXIII Basketsko
Nyankommet
LeBron XXIII
Basketsko
2 299 kr
Sabrina
Sabrina Nike Dri-FIT basket-T-skjorte
Nyankommet
Sabrina
Nike Dri-FIT basket-T-skjorte
529 kr
Ja Standard Issue
Ja Standard Issue Basketshorts i netting til herre (13 cm)
Nyankommet
Ja Standard Issue
Basketshorts i netting til herre (13 cm)
699 kr
Nike
Nike Dri-FIT baskethettegenser i til store barn
Nyankommet
Nike
Dri-FIT baskethettegenser i til store barn
629 kr
Sabrina 4 By You
Sabrina 4 By You Tilpassede basketsko
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+5
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Sabrina 4 By You
Tilpassede basketsko
1 849 kr
A'Two By You
A'Two By You A'ja Wilson tilpassede basketsko
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+3
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A'Two By You
A'ja Wilson tilpassede basketsko
1 949 kr
Giannis Immortality 5
Giannis Immortality 5 Basketsko til store barn
Giannis Immortality 5
Basketsko til store barn
849 kr
Nike S.T. Charge
Nike S.T. Charge Basketsko
Nike S.T. Charge
Basketsko
1 499 kr
Kobe III Low
Kobe III Low Basketsko til store barn
Kobe III Low
Basketsko til store barn
1 399 kr
Hellas trening
Hellas trening Nike Basketball T-skjorte til herre
Resirkulerte materialer
Hellas trening
Nike Basketball T-skjorte til herre
399 kr
Spain trening
Spain trening Nike Dri-FIT basket-T-skjorte til herre
Resirkulerte materialer
Spain trening
Nike Dri-FIT basket-T-skjorte til herre
399 kr
Nike Precision 8 Low
Nike Precision 8 Low Basketsko til herre
Nike Precision 8 Low
Basketsko til herre
849 kr
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Basketshorts til herre (13 cm)
Resirkulerte materialer
Nike Standard Issue
Basketshorts til herre (13 cm)
629 kr
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Basketshorts i netting til herre (13 cm)
Resirkulerte materialer
Nike Standard Issue
Basketshorts i netting til herre (13 cm)
629 kr
Kobe
Kobe 2-i-1 basketshorts til herre
Resirkulerte materialer
Kobe
2-i-1 basketshorts til herre
1 149 kr
Ja Standard Issue
Ja Standard Issue Basketshorts til herre (15 cm)
Ja Standard Issue
Basketshorts til herre (15 cm)
799 kr
Miami Heat Association Edition
Miami Heat Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-drakt til herre
Resirkulerte materialer
Miami Heat Association Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-drakt til herre
1 199 kr
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Dri-FIT basketshorts til herre (15 cm)
Resirkulerte materialer
Nike Standard Issue
Dri-FIT basketshorts til herre (15 cm)
699 kr
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Basketdrakt i netting til herre
Resirkulerte materialer
Nike Standard Issue
Basketdrakt i netting til herre
529 kr
Nike
Nike Basket-T-skjorte til herre
Nike
Basket-T-skjorte til herre
529 kr
Los Angeles Lakers 2025/26 Statement Edition
Los Angeles Lakers 2025/26 Statement Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-drakt til herre
Resirkulerte materialer
Los Angeles Lakers 2025/26 Statement Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-drakt til herre
1 199 kr
Ja
Ja Dri-FIT basketshorts til herre (20 cm)
Nyankommet
Ja
Dri-FIT basketshorts til herre (20 cm)
599 kr
Chicago Bulls Icon Edition
Chicago Bulls Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-drakt til herre
Nyankommet
Chicago Bulls Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-drakt til herre
1 199 kr
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Dri-FIT basketshorts i frottéfleece til herre (20 cm)
Nyankommet
Nike Standard Issue
Dri-FIT basketshorts i frottéfleece til herre (20 cm)
799 kr
LeBron XXIII
LeBron XXIII Basketsko
Nyankommet
LeBron XXIII
Basketsko
2 299 kr
Sabrina
Sabrina Nike Dri-FIT basket-T-skjorte
Nyankommet
Sabrina
Nike Dri-FIT basket-T-skjorte
529 kr
Ja Standard Issue
Ja Standard Issue Basketshorts i netting til herre (13 cm)
Nyankommet
Ja Standard Issue
Basketshorts i netting til herre (13 cm)
699 kr
Nike
Nike Dri-FIT baskethettegenser i til store barn
Nyankommet
Nike
Dri-FIT baskethettegenser i til store barn
629 kr
Sabrina 4 By You
Sabrina 4 By You Tilpassede basketsko
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+5
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Sabrina 4 By You
Tilpassede basketsko
1 849 kr
A'Two By You
A'Two By You A'ja Wilson tilpassede basketsko
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+3
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A'Two By You
A'ja Wilson tilpassede basketsko
1 949 kr
Giannis Immortality 5
Giannis Immortality 5 Basketsko til store barn
Giannis Immortality 5
Basketsko til store barn
849 kr
Nike S.T. Charge
Nike S.T. Charge Basketsko
Nike S.T. Charge
Basketsko
1 499 kr
Kobe III Low
Kobe III Low Basketsko til store barn
Kobe III Low
Basketsko til store barn
1 399 kr
Hellas trening
Hellas trening Nike Basketball T-skjorte til herre
Resirkulerte materialer
Hellas trening
Nike Basketball T-skjorte til herre
399 kr
Spain trening
Spain trening Nike Dri-FIT basket-T-skjorte til herre
Resirkulerte materialer
Spain trening
Nike Dri-FIT basket-T-skjorte til herre
399 kr
Nike Precision 8 Low
Nike Precision 8 Low Basketsko til herre
Nike Precision 8 Low
Basketsko til herre
849 kr
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Basketshorts til herre (13 cm)
Resirkulerte materialer
Nike Standard Issue
Basketshorts til herre (13 cm)
629 kr
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Basketshorts i netting til herre (13 cm)
Resirkulerte materialer
Nike Standard Issue
Basketshorts i netting til herre (13 cm)
629 kr
Kobe
Kobe 2-i-1 basketshorts til herre
Resirkulerte materialer
Kobe
2-i-1 basketshorts til herre
1 149 kr
Ja Standard Issue
Ja Standard Issue Basketshorts til herre (15 cm)
Ja Standard Issue
Basketshorts til herre (15 cm)
799 kr
Miami Heat Association Edition
Miami Heat Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-drakt til herre
Resirkulerte materialer
Miami Heat Association Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-drakt til herre
1 199 kr
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Dri-FIT basketshorts til herre (15 cm)
Resirkulerte materialer
Nike Standard Issue
Dri-FIT basketshorts til herre (15 cm)
699 kr
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Basketdrakt i netting til herre
Resirkulerte materialer
Nike Standard Issue
Basketdrakt i netting til herre
529 kr
Nike
Nike Basket-T-skjorte til herre
Nike
Basket-T-skjorte til herre
529 kr
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