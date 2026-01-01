Nike St Lukes

Nike St Lukes

Åpent • Stenger 17:30

Westfield St Lukes

80 St Lukes Rd.

Shop 804

Auckland, Auckland, 1025, NZ

+64 9 558 3630

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Åpningstider

man. - ons.: 09:00 - 18:00
tor. - fre.: 09:00 - 21:00
lør.: 09:00 - 18:00
søn.: 10:00 - 17:30

Tjenester

  • Tidlig tilgang for medlemmer

    Tidlig tilgang for medlemmer

    Kjøp noen av våre mest populære og nyskapende produkter før de blir tilgjengelige andre steder.

  • Gi gamle sko nytt liv

    Gi gamle sko nytt liv

    Lever utslitte sneakers, så resirkulerer vi dem til Nike Grind.

  • Returinformasjon

    Returinformasjon

    Denne butikken godtar ikke returer for bestillinger fra Nike.com eller Nike-appen.

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