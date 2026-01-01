Tilbake til SøkNike St LukesÅpent • Stenger 17:30Westfield St Lukes80 St Lukes Rd.Shop 804Auckland, Auckland, 1025, NZ+64 9 558 3630Få veibeskrivelserÅpningstiderman. - ons.: 09:00 - 18:00tor. - fre.: 09:00 - 21:00lør.: 09:00 - 18:00søn.: 10:00 - 17:30TjenesterTidlig tilgang for medlemmerKjøp noen av våre mest populære og nyskapende produkter før de blir tilgjengelige andre steder.Gi gamle sko nytt livLever utslitte sneakers, så resirkulerer vi dem til Nike Grind.Klikk her for å få mer informasjon.ReturinformasjonDenne butikken godtar ikke returer for bestillinger fra Nike.com eller Nike-appen.Butikker i nærhetenButikkatalogNike Newmarket187 BroadwayNewmarketAuckland, Auckland, 1023, NZÅpent • Stenger 17:00Nike Factory Store WestgateWestgate Shopping Centre5/8 Maki StShop F0001Auckland, 0657, NZÅpent • Stenger 17:00Nike Auckland City228 Queen StreetAuckland CBD, Auckland, 1010, NZÅpent • Stenger 18:00