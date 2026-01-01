Tilbake til SøkNike Factory Store - Tejon RanchÅpent • Stenger 20:00Tejon Ranch5701 Outlets at Tejon Pkwy. STE 300Arvin, CA, 93203-2458, US6618582151Få veibeskrivelserÅpningstiderman. - søn.: 10:00 - 20:00TjenesterHent bestillingKjøp favorittene dine på nett og hent dem i butikk.Bli medlemNye medlemmer i Nike-appen får 15 % avslag på det første kjøpet i butikk.Nike-eksperterFå råd i sanntid fra ekspertteamet vårt – om alt innen sport og stil.Slik shopping burde væreSom medlem får du 60 dager til bekymringsfri utprøving samt retur uten kvittering på alle varer.Kjøp Nike Factory-salgProduktene og avslagene du finner i Nike Factory-butikkene, er nå tilgjengelige på nett.Kjøp Nike Factory-salgButikker i nærhetenButikkatalogNike Clearance Store - Santa ClaritaValencia Marketplace25620 The Old Road, Unit PValencia, CA, 91381-1707, USÅpent • Stenger 21:00Nike Factory Store - CamarilloCamarillo Premium Outlets990 Camarillo Center Dr. #030Camarillo, CA, 93010-7748, USÅpent • Stenger 21:00Nike Glendale837 Americana Way, Suite D11Glendale, CA, 91210-1509, USÅpent • Stenger 21:00