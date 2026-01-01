Tilbake til SøkNike Factory Store - OntarioStengt • Åpner i morgen kl. 10:00Ontario Mills4557 Mills Cir.Ontario, CA, 91764-5220, US9099802448Få veibeskrivelserÅpningstiderman. - tor.: 10:00 - 20:00fre. - lør.: 10:00 - 21:00søn.: 11:00 - 20:00TjenesterHent bestillingKjøp favorittene dine på nett og hent dem i butikk.Bli medlemNye medlemmer i Nike-appen får 15 % avslag på det første kjøpet i butikk.Nike-eksperterFå råd i sanntid fra ekspertteamet vårt – om alt innen sport og stil.Slik shopping burde væreSom medlem får du 60 dager til bekymringsfri utprøving samt retur uten kvittering på alle varer.Kjøp Nike Factory-salgProduktene og avslagene du finner i Nike Factory-butikkene, er nå tilgjengelige på nett.Kjøp Nike Factory-salgButikker i nærhetenButikkatalogNike Victoria Gardens12431 S Mainstreet, Suite 1220Rancho Cucamonga, CA, 91739-8883, USStengt • Åpner i morgen kl. 10:00Nike Factory Store - RedlandsMountain Grove at Citrus Plaza27641 San Bernardino Ave. #100Redlands, CA, 92374-5046, USStengt • Åpner i morgen kl. 10:00Nike Factory Store - OrangeOutlets at Orange20 City Blvd. W, Space A1Orange, CA, 92868-3102, USStengt • Åpner i morgen kl. 10:00