Nike Factory Store - Homebush

Nike Factory Store - Homebush

Stengt • Åpner 10:00

DFO Homebush

3-5 Underwood Rd.

Shop 2-015

Homebush, New South Wales, 2140, AU

+61 2 9393 6900

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Åpningstider

man. - ons.: 10:00 - 18:00
tor.: 10:00 - 20:00
fre. - søn.: 10:00 - 18:00

Tjenester

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    Skann produktets QR-kode med Nike-appen for å se flere størrelser og farger.

  • Gi gamle sko nytt liv

    Gi gamle sko nytt liv

    Lever utslitte sneakers, så resirkulerer vi dem til Nike Grind.

  • Returinformasjon

    Returinformasjon

    Denne butikken godtar ikke returer for bestillinger fra Nike.com eller Nike-appen.

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