Tilbake til SøkNike Factory Store - CitadelÅpner snart • Åpner 10:00Citadel Outlets100 Citadel Dr Suite 561Commerce, CA, 90040-1523, US3237201684Få veibeskrivelserÅpningstiderman. - søn.: 10:00 - 21:00Spesielle åpningstiderfre. 7. aug. - tor. 13. aug.: 10:00 - 21:00TjenesterHent bestillingKjøp favorittene dine på nett og hent dem i butikk.Bli medlemNye medlemmer i Nike-appen får 15 % avslag på det første kjøpet i butikk.Nike-eksperterFå råd i sanntid fra ekspertteamet vårt – om alt innen sport og stil.Slik shopping burde væreSom medlem får du 60 dager til bekymringsfri utprøving samt retur uten kvittering på alle varer.Kjøp Nike Factory-salgProduktene og avslagene du finner i Nike Factory-butikkene, er nå tilgjengelige på nett.Kjøp Nike Factory-salgButikker i nærhetenButikkatalogNike Community Store - East LA4585 Whittier BlvdEast Los Angeles, CA, 90022-2432, USÅpner snart • Åpner 10:00Nike Community Store - Watts9801 S Alameda StLos Angeles, CA, 90002-3158, USÅpner snart • Åpner 10:00Nike Glendale837 Americana Way, Suite D11Glendale, CA, 91210-1509, USÅpner snart • Åpner 10:00