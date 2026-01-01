Nike Chadstone

Nike Chadstone

Stengt • Åpner i morgen kl. 09:00

Chadstone Shopping Centre

1341 Dandenong Rd

Shop 328

Chadstone, Victoria, 3148, AU

+61 3 9964 7670

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Åpningstider

man. - ons.: 09:00 - 17:30
tor. - lør.: 09:00 - 21:00
søn.: 10:00 - 19:00

Tjenester

  • Prøvesone – løping

    Prøvesone – løping

    Den mest interessante måten du noensinne vil prøve løpesko på.

  • Tidlig tilgang for medlemmer

    Tidlig tilgang for medlemmer

    Kjøp noen av våre mest populære og nyskapende produkter før de blir tilgjengelige andre steder.

  • Gi gamle sko nytt liv

    Gi gamle sko nytt liv

    Lever utslitte sneakers, så resirkulerer vi dem til Nike Grind.

  • Returinformasjon

    Returinformasjon

    Denne butikken godtar ikke returer for bestillinger fra Nike.com eller Nike-appen.

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