Tilbake til SøkNike Ayala FelizÅpent • Stenger 21:00Brgy, Amang Rodriguez,cor J. P. Rizal St, Pasig,Metro ManilaPasig City, NCR, 1800, PH0917-870 4611Få veibeskrivelserÅpningstiderman. - tor.: 10:00 - 21:00fre. - søn.: 10:00 - 22:00Butikker i nærhetenButikkatalogNike Up Town CenterGround Level, UP Town CenterKatipunan Ave, Diliman, Quezon CityQuezon City, 1104, PHÅpent • Stenger 21:00Nike Galleria - Quezon City2/F, Robinsons Galleria, Ortigas AveQuezon City, 1600, PHÅpent • Stenger 20:00Nike Podium2/F The Podium, 12 ADB Ave.,Ortigas CenterMandaluyong City, 1550, PHÅpent • Stenger 22:00