Nike Podium

Nike Podium

Stengt • Åpner 10:00

2/F The Podium, 12 ADB Ave.,

Ortigas Center

Mandaluyong City, 1550, PH

+63 2 8281 6105

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Åpningstider

man. - tor.: 11:00 - 22:00
fre. - søn.: 10:00 - 22:00

Tjenester

  • Bra Fit fra Nike Fit

    Bra Fit fra Nike Fit

    Passform er alt. Få riktig BH og riktig passform for favorittaktivitetene dine.

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