Tilbake til SøkHolon Nike Factory StoreStengt • Åpner 10:0038 MerkavaHolon, Tel Aviv, 5885936, IL00 97 2035 625688Få veibeskrivelserÅpningstiderman. - tor.: 10:00 - 21:30fre.: 09:00 - 14:00lør.: 10:00 - 22:00søn.: 10:00 - 21:30TjenesterSalg 24/7Spar penger døgnet rundt på nett.Kjøp herNike Gift Cards (Store Only)This store accepts gift cards bought in other Nike Stores in local currency.Butikker i nærhetenButikkatalogNike Store Azrieli (Partnered)Derech Menachem Begin 132Azrieli CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 67011, ILStengt • Åpner 09:30Nike Store Dizengof (Partnered)50 Dizengoff st.Dizengoff CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 6433222, ILStengt • Åpner 09:30NSP Gindi TLV (Partnered)HAHASHMONAAIM ST. 100TEL AVIV, Tel Aviv, 7312700, ILStengt • Åpner 08:00