Holon Nike Factory Store

Holon Nike Factory Store

Stengt • Åpner 10:00

38 Merkava

Holon, Tel Aviv, 5885936, IL

00 97 2035 625688

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Åpningstider

man. - tor.: 10:00 - 21:30
fre.: 09:00 - 14:00
lør.: 10:00 - 22:00
søn.: 10:00 - 21:30

Tjenester

  • Salg 24/7

    Salg 24/7

    Spar penger døgnet rundt på nett.

  • Nike Gift Cards (Store Only)

    Nike Gift Cards (Store Only)

    This store accepts gift cards bought in other Nike Stores in local currency.

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