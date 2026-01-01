Nike Store Azrieli (Partnered)

Nike Store Azrieli (Partnered)

Stengt • Åpner 09:30

Derech Menachem Begin 132

Azrieli Center

TEL AVIV, Tel Aviv, 67011, IL

03-6953033

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Åpningstider

man. - tor.: 09:30 - 22:00
fre.: 09:30 - 15:00
lør.: 10:00 - 23:00
søn.: 09:30 - 22:00

Tjenester

  • Returinformasjon

    Returinformasjon

    Denne butikken godtar ikke returer for bestillinger fra Nike.com eller Nike-appen.

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