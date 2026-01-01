Tilbake til SøkNike Store Azrieli (Partnered)Stengt • Åpner 09:30Derech Menachem Begin 132Azrieli CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 67011, IL03-6953033Få veibeskrivelserÅpningstiderman. - tor.: 09:30 - 22:00fre.: 09:30 - 15:00lør.: 10:00 - 23:00søn.: 09:30 - 22:00TjenesterReturinformasjonDenne butikken godtar ikke returer for bestillinger fra Nike.com eller Nike-appen.Butikker i nærhetenButikkatalogNike Store Dizengof (Partnered)50 Dizengoff st.Dizengoff CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 6433222, ILStengt • Åpner 09:30NSP Gindi TLV (Partnered)HAHASHMONAAIM ST. 100TEL AVIV, Tel Aviv, 7312700, ILStengt • Åpner 08:00Nike Store Tlv Port (Partnered)Namal 18TEL AVIV, Tel Aviv, 63508, ILStengt • Åpner 10:00