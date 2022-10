Vi fortsetter å bevege oss: fartens opphav

I ukene før Brasil gikk ut på gresset i Stade de France i 1998 for å spille finalen i verdens viktigste fotballturnering, viste den 21-år gamle stjernespilleren og spissen Ronaldo Nazário (R9) for første gang frem et par sølv-, blå- og gulfargede fotballsko som sporten aldri hadde sett maken til: Mercurial. Med en ekstremt lett følelse og iøynefallende fargekombinasjon i landslagets farger var skoen, og spilleren den var designet for, i ferd med å revolusjonere spillet.



Merc var en revolusjon for Nike. Før Mercurial var fotballsko tunge og uhåndterlige. Designer Peter Hudson, som designet Mercurial Vapor for 2002, sammenlignet fotballsko på den tiden med «gårdsutstyr». Merc var lettere, mer elegant, raskere med designelementer fra racerbiler i stedet for sportsutstyr.



Navnet «Mercurial» ble hentet fra gresk mytologi, et emne skaperne av fotballskoene hentet inspirasjon fra. De tenkte først på navnet «Ultravelox» før Tim Smith, med en grad innen kreativ skrivekunst, hadde et a-ha-øyeblikk på vei hjem fra jobb. «Mercurial» oppstod i hodet hans, og han likte det med en gang.



«En av definisjonene er ‘flyktig av natur’, noe som passer perfekt, for hvis du ser på Ronaldo, oppdager du at han hele tiden er på jakt etter det perfekte øyeblikket for å slå til», sa Smith. «Og når han slår til, er han en helt annen spiller. Han har en umenneskelig akselerasjon.»



R9, som var kjent for sin utrolige hastighet og målrettethet, var selve personifiseringen av Merc. Ikke bare var han dyktig og elegant på banen, han ble en levende manifestasjon av Mercurial. Han brukte serien hele tiden og testet prototyper direkte i samarbeid med Nike.