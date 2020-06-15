Trene barn til å ta valg

«Å være trener betyr ikke bare å fortelle hvordan ting er – du må lytte og lære», sier Njabulo.



Still spørsmål for å vise barna at du er interessert i hva de mener. «La dem uttrykke følelsene sine ved å ta valg – det gjør at de kan øve på å ta avgjørelser som forbedrer adferden, selvbildet og lederevnene deres.»



Ved å ta i bruk det du hører fra barna dine, kan du bygge tillit og respekt – noe som er bra for alle.