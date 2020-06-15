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Tren barna til å ta gode valg

Veiledning
Sist oppdatert: 15. juni 2020

av Nike Training

Trene barn til å ta valg
Trene barn til å ta valg

Å ta gode valg kan hjelpe barna dine – og deg – med å holde dere aktive og positive.

Når vi tilbringer mer til hjemme kan det være en utfordring å holde barna aktive. Vi har derfor latt oss inspirere av Nikes Made to Play-initiativ for å gi deg en ukentlig gjennomgang av de seks treningsprinsippene – perfekt for å øke barnas energi og få dem i bevegelse.

Denne ukens prinsipp er «Valg», så vi kontaktet Njabulo Ngxongo, Nike-trener for Sportstec i Soweto, Sør-Afrika, som kan hjelpe oss forstå hvordan vi kan lære barn til å ta gode valg.

Still dem spørsmål

«Å være trener betyr ikke bare å fortelle hvordan ting er – du må lytte og lære», sier Njabulo.

Still spørsmål for å vise barna at du er interessert i hva de mener. «La dem uttrykke følelsene sine ved å ta valg – det gjør at de kan øve på å ta avgjørelser som forbedrer adferden, selvbildet og lederevnene deres.»

Ved å ta i bruk det du hører fra barna dine, kan du bygge tillit og respekt – noe som er bra for alle.

Trene barn til å ta valg
Trene barn til å ta valg

La dem lede

Hold barna aktive og engasjerte ved å gi dem eierskap over opplevelsen. Tillat dem å være sjefer for en dag og lage sine egne aktiviteter. «La dem få uttrykke seg gjennom lek, og vær åpen for det de foreslår», sier Njabulo. «Det gjør dem glade.»

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Trene barn til å ta valg, Bli med i Nike Training Club

Bli med i Nike Training Club

Få tilgang til eksperter og trenere i verdensklasse, som kan hjelpe deg med å holde deg aktiv og sunn.

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Opprinnelig publisert: 15. juni 2020