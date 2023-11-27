Det å skape mindre avfall kan starte med noe så enkelt som å ta vare på skoene slik at de varer lenger. Behandle dem som lagkamerater og la dem leve det livet de var designet for. De daglige vanene dine utgjør en forskjell – så se for deg hvor stor forskjell de kollektive anstrengelsene kan utgjøre når vi alle samarbeider.



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