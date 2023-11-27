Hold dem rene, behold dem lenger!
Ingen liker å sette bort favorittskoene sine for siste gang. Men med litt pleie kan skoene vare mye lenger enn du kanskje tror. Og jo flere kilometer du kan legge bak deg med skoene på beina, desto bedre – for både deg og planeten.
Bruk dem igjen
Det å skape mindre avfall kan starte med noe så enkelt som å ta vare på skoene slik at de varer lenger. Behandle dem som lagkamerater og la dem leve det livet de var designet for. De daglige vanene dine utgjør en forskjell – så se for deg hvor stor forskjell de kollektive anstrengelsene kan utgjøre når vi alle samarbeider.
Vil du vite mer om Move to Zero-initiativet? Klikk under for å finne ut mer om vår reise mot en fremtid med null CO2-utslipp og null avfall.
De rette stegene å ta
Enten du støter på gjørme på løpeturen eller trår i en sølepytt ved et uhell, så vil det å fjerne møkk fra skoene dine holde dem i god stand for friluftseventyr i mange år fremover. Det er ikke én metode for å rengjøre sko. Hvis du har skitne løpesko, finner du en guide for rengjøring under.
Laget av resirkulerte materialer
Og som en del av Nikes Move to Zero-initiativ — vår reise til null CO2-utslipp og null avfall for å hjelpe med å beskytte sportens fremtid — oppdag løpeutstyret som er laget av resirkulert eller økologisk innhold.
Hold dem rene, behold dem lenger!
Ingen liker å sette bort favorittskoene sine for siste gang. Men med litt pleie kan skoene vare mye lenger enn du kanskje tror. Og jo flere kilometer du kan legge bak deg med skoene på beina, desto bedre – for både deg og planeten.
Bruk dem igjen
Det å skape mindre avfall kan starte med noe så enkelt som å ta vare på skoene slik at de varer lenger. Behandle dem som lagkamerater og la dem leve det livet de var designet for. De daglige vanene dine utgjør en forskjell – så se for deg hvor stor forskjell de kollektive anstrengelsene kan utgjøre når vi alle samarbeider.
Vil du vite mer om Move to Zero-initiativet? Klikk under for å finne ut mer om vår reise mot en fremtid med null CO2-utslipp og null avfall.
De rette stegene å ta
Enten du støter på gjørme på løpeturen eller trår i en sølepytt ved et uhell, så vil det å fjerne møkk fra skoene dine holde dem i god stand for friluftseventyr i mange år fremover. Det er ikke én metode for å rengjøre sko. Hvis du har skitne løpesko, finner du en guide for rengjøring under.
Laget av resirkulerte materialer
Og som en del av Nikes Move to Zero-initiativ — vår reise til null CO2-utslipp og null avfall for å hjelpe med å beskytte sportens fremtid — oppdag løpeutstyret som er laget av resirkulert eller økologisk innhold.