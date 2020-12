Vil du stanse stress-syk-syklusen? Disse tipsene kan hjelpe.



1. Merk tidlige tegn på spenning.

«Ofte vil kroppen din begynne å fortelle deg at du internaliserer og bærer på stress raskere enn sinnet ditt vil gjøre det», sier Aeva Gaymon-Doomes, MD, psykiater i Washington, D.C. Hold øye med nye fysiske problemer, som søvnproblemer, vektøkning eller vekttap, gastrointestinale problemer eller hodepine, for disse kan være røde flagg som tyder på at stress nærmer seg lenge før det når immunsystemet ditt.



2. Ha en sunn livsstil.

Hvis du har det allerede, bra jobbet, men hvis ikke er dette tidspunktet å starte på. Regelmessig trening, minst syv timers søvn hver natt, en sunn diett med frukt, grønnsaker og magre proteiner (spesielt middelhavsdietten) er dokumenterte velværepraksiser som fungerer sammen for å skape lavere stressnivåer, noe som styrker immunsystemet ditt, sier dr. Sternberg. Når det blir stressende å skulle håndtere dem alle (f.eks. i høytidsperioder), sørg for å prioritere i hvert fall én av dem.



3. Klem dine kjære.

Når du omfavner din bedre halvdel eller barnet ditt, slipper kroppen fri kontakthormonet oksytocin, som reduserer immunforhindrende kortisol i tillegg til stresshormonet noradrenalin, sier Marsh. Det kan være grunnen til at forskning i tidsskriftet «Psychological Science» oppdaget at klemming kan redusere sjansen for å bli syk. Hvis du begynner å føle deg småsyk, kan klemming (hold deg til folk du bor med, inntil videre) redusere alvorsgraden i symptomene dine. Det er fordi oksytocin hjelper med smerteterskelen, følelsen av velvære og bedringsprosessen, sier Marsh, som bemerker at hormonet også kan utløses av å snakke med en medfølende lytter eller tilbringe tid med en god venn. Å klemme på en hund eller katt i bare 10 minutter kan også senke kortisolnivåene, ifølge et studie fra Washington State University.



4. Vær mer oppmerksom.

«Når du er stresset eller engstelig, reagerer hjernen din på samme måte som om du opplever fysisk smerte», sier Melanie Shmois, kognitiv atferdsterapiekspert og sjef for Mind Your Strength Coaching. «Når du senker tempoet, tar dype pust og er til stede i miljøet rundt deg ved å få med deg syn, lukter og lyder, da vil hjernen din forstå at du er utenfor fare, for hvis sikkerheten din var truet, ville du ikke tatt en pause.» Shmois legger til: «Når du er i en roligere tilstand, kan den fremre pannelappen, eller den tenkende delen av hjernen, fungere igjen og skape tanker som gir deg ro i kroppen.»



Ikke overbevist? En metaanalyse av mer enn 200 studier har koblet mindfulness-basert terapi til mindre stress, angst og depresjon, som alle kan svekke immunsystemet. Et annet samlestudie sier at mindfulness-meditasjon kan senke stressrelaterte plager samtidig som celleimmuniteten styrkes.



Å fokusere på sansene dine og omgivelsene rundt deg er én måte å være i øyeblikket på. Du kan også prøve dr. Andrew Weils 4-7-8-metode, der fokuset flyttes til pusten og bort fra livets stressfaktorer, sier dr. Sternberg. For å gjøre det, pust inn gjennom nesen mens du teller til fire, hold pusten mens du teller til syv, og pust ut med kraft mens du teller til åtte.



5. Ha en dedikert avslapningspraksis.

Å være proaktiv istedenfor reaktiv er nøkkelen. «Jo mer tid du bruker på å reflektere og stilne sinnet når du ikke er stresset, desto mer av den ferdigheten vil du ha når ting er stressende», sier Gaymon-Doomes. Hvilke praksiser er best? Alt som roer deg ned, sier Gaymon-Doomes, som anbefaler minst 20 minutter av en aktivitet, selv om alt er bedre enn ingenting. Så hvis vektløfting får deg til å finne roen, flott. Hvis det er yoga eller lesing, også flott. Samme hva du velger, vil du vite at det fungerer, sier hun, når du opplever bedre søvn eller at det er lettere å sovne, får en reduksjon i pulsfrekvens, blodtrykk, kroniske hodepiner eller magesmerter, og/eller økt fokus eller produktivitet.