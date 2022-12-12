Stilen til Nike FC: Nicole

«En blanding av fotballjente og it-girl.» Slik beskrev Nicole Chui sin personlige stil i en e-post hun sendte til oss – og vi skjønte med en gang at vi hadde lyst til å treffe henne.



I oppveksten i Hong Kong spilte Nicole fotball. Etter at hun flyttet til London, fant hun tilbake til spillet gjennom fankulturen, og nå opplever Nicole at sport inspirerer alle deler av livet – fra kunsten og klærne til grasrotlaget og det inkluderende fellesskapet hun har vært med på å skape.