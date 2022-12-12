Stilen til Nike FC: Nicole
Kultur
Nicoles kreative side skinner alltid gjennom – fra fotballaget hun har organisert på grasrotnivå, til den vågale kunstproduksjonen og personlige stilen.
«Beyond the Fit» er en serie der kreative talenter snakker om personlig stil og identitet.
«En blanding av fotballjente og it-girl.» Slik beskrev Nicole Chui sin personlige stil i en e-post hun sendte til oss – og vi skjønte med en gang at vi hadde lyst til å treffe henne.
I oppveksten i Hong Kong spilte Nicole fotball. Etter at hun flyttet til London, fant hun tilbake til spillet gjennom fankulturen, og nå opplever Nicole at sport inspirerer alle deler av livet – fra kunsten og klærne til grasrotlaget og det inkluderende fellesskapet hun har vært med på å skape.
«Noen har beskrevet stilen min som ‘alltid klar til å spille fotball’», sier Nicole. «Det er alltid noe utilsiktet atletisk over det jeg har på meg», noe broderingskunstneren liker å blande med sterke farger og uventede former.
Vi møtte Nicole i nærheten av leiligheten hennes øst i London – og på en sybutikk hun ofte stikker innom – for å style produkter fra våre nyeste landslagkolleksjoner. Rull ned for å se hvordan hun sømløst blander fotballutstyr med favorittplaggene fra sin egen garderobe.
Vær kreativ
«[Broderingskunsten] min er høylytt, brå og veldig synlig – noe som passer bra til det jeg liker å ha på meg. Den lilla drakten til Nederland er favoritten min, sammen med en oransje bukse. Dette er måten jeg ville ha brukt en drakt på, og fargen er helt meg.»
«Begynn i det små. Begynn med vennene dine og bygg videre på det. Hvis du skaper rom for noe viktig, vil folk følge etter.»
Nicole
Kreatør, broderikunstner og medgrunnlegger av Baesianz FC
Tenk globalt
«Hong Kong deltar vanligvis ikke i [globale turneringer], så jeg føler ingen tilhørighet til ett bestemt lag. For meg handler det å ha på seg en drakt om antrekket jeg setter sammen – at det skal passe et fargekart eller humøret.»
Mote og funksjon
«Jeg liker å kombinere snekkerbukser med skjørt på grunn av blandingen av strukturer. Denne stilen er veldig gøy og gjenspeiler gleden jeg føler hver gang jeg er sammen med Baesianz FC.»
Fotografi: Elliot James Kennedy
Styling: Coco Mell
Intervju: Grace Gordon