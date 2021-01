Snap Shots: Finn et fellesskap via nettball med Maggi Gao

Det finnes en rådende oppfatning om at nettball er en «kvinnesport». Hva føler du om det?

Jeg husker at jeg syntes det var litt rart da jeg var yngre, for det var mange som mente «Å, du spiller en kvinnesport.» Jeg tror det var underforstått for mange at spillet ikke var bra nok for gutter. Men når jeg ble eldre, [innså jeg] at det krever så mye mer presisjon og smidighet enn mange andre idretter. Hvis jeg skulle sammenligne det [med en annen sport], tror jeg det måtte vært sjumannsrugby. Den typen kraft, og den typen tempo … Det er faktisk en stor nettballiga i Australia nå. Den er ikke profesjonell, så de får ikke betalt for det. Men den er så stor nå, at disse spillerne setter opp et herrelag i nettball, som snart skal få betalt. Så stor er sporten. I land der nettball er stort, blir det sett på som den ultimate sporten, ikke bare for kvinner, men også for menn.