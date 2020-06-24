Nå har du gått igjennom alle rådene for å finne den perfekte skoen – bra jobbet! Men du må nok dessverre begynne forfra om ikke så alt for lenge. «En sko er nesten som en muskel», forklarer Klein. «Når en muskel blir sliten, slutter den å fungere. Så når en sko blir slitt eller utgått, mister den den strukturelle integriteten, og vil ikke lenger fungere slik den skal.»



De fleste løpesko kan trygt brukes i 500 til 800 kilometer, avhengig av hvordan du løper, sier Welch. Men for lange steg, overdreven pronasjon og det å lande for langt foran eller bak på skoen, kan gjøre at yttersålen slites ut raskere, sier han.



En enkel metode for å finne ut av når du burde bytte ut skoene dine, er å følge med på hvordan de føles, sier Fitzgerald. «Spør deg selv, gir de fortsatt føttene og bena dine den samme støtten og dempingen som de pleide å gjøre?» sier han. Hvis ikke de gjør det, eller hvis du kan se synlige tegn til slitasje på sålen, er det på tide med et nytt par, legger han til.



Er du heldig, er favorittmodellen din fortsatt tilgjengelig, og da kan du gå rett å kjøpe et nytt par. Men hvis versjonen er oppdatert, bør du prøve den for å være sikker på at eventuelle endringer i passformen fortsatt fungerer for deg. Den gode nyheten er at ettersom du allerede har vært gjennom denne listen, vet du hva du skal se etter.



Herved har du en unnskyldning til å shoppe.