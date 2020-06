Den perfekte skoen finnes ikke, men du kan finne den perfekte skoen for deg.

Enten du liker å spurte, springe i skogsløyper eller å løpe milelange turer, så har vi det du trenger. Disse eksperttipsene hjelper deg med å finne skoene som sitter som et skudd, som er designet for din type trening, og som føles fantastiske ut gjennom hele treningsøkten.



Et av de store salgsargumentene for løping er at det krever så lite. Du trenger bare sko.



Men de skoene kan være ganske så viktige. De skal være med deg i hundrevis av kilometer, de skal passe på føttene dine og (forhåpentligvis) gjøre treningsøkten din bedre. Du trenger et par du kan stole på.



For å garantere dette, «bør du velge en sko som beskytter og støtter din unike anatomi», sier Ian Klein, spesialist i treningsfysiologi, crosstraining og skadeforebygging ved Ohio University. Dette betyr at du ikke burde bry deg så mye om hvilke sko vennene dine sverger til. Å finne den ideelle skoen handler om å finne det som føles aller best ut for deg. Sånn går du frem.