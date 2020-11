01. Skift perspektiv.

«Grunnen til at de fleste løper i løp er for å bekrefte noe positivt om seg selv, som at de klarer å starte og fullføre en utfordring», sier Waite. Og stol på oss: Et virtuelt løp er den ultimate utfordringen.



Hvorfor? Waite sier at fristelsen til å hoppe av et løp kan være mer intens og kommer oftere enn noensinne før. Dette er delvis fordi virtuelle løp har en innebygget fleksibilitet, men mest fordi å ikke ha et energigivende arrangement å se frem til kan få deg til å føle at hele reisen ikke betyr like mye. Så det krever mer tæl å legge kilometerne bak seg. Istedenfor å la den ekstra byrden hindre deg, bruk den til å styrke deg. «Du er ekstra tøff hvis du sier at 'jeg skal løpe en halvmaraton eller helmaraton, og jeg gjør det kanskje alene'», sier Bennett.



Hvis du fortsatt stiller spørsmål ved verdien av det, foreslår Waite at du skriver ned en liste med hva som opprinnelig inspirerte deg til å melde deg på løpet. Du vil minne deg selv på at selv uten fans og kanskje uten noen medalje på slutten (noen løpsorganisasjoner sender deg en i posten), så jakter du på et mål du skapte, sier hun. Du trenger ikke noen andre personer eller gjenstander for å gjøre det.



02. Sjekk distansen på magefølelsen.

Selv om du hadde meldt deg på f.eks. en maraton på høsten, betyr ikke det at du må ta en virtuell maraton på høsten. Vurder alt på nytt basert på omstendighetene — kanskje du har en rekke timer over nettet eller ikke har kunne trent på måten du gjorde før — og velg en distanse som motiverer deg nå. Kanskje det betyr å løpe en engelsk mil for å teste farten din, eller kanskje en mindre slitsom distanse, som 10 km. Du har større sjanse for å holde deg til treningen og nyte løpet hvis du velger noe som tenner en gnist i deg, for du trenger den egenskapen enda mer nå for å holde deg i gang, sier Waite.



03. Hold deg til planen

Hvis du skaper ditt eget løp, ikke tenk at du kan bryte reglene. «Ellers kan du sno deg unna det», sier Waite. «En starttid og planlagt rute som du tar seriøst er noe som får det til å føles mer 'ekte'», og det kan gjøre at du unngår ekstra nerver på løpsdagen. Så hvis du bestemmer deg for at «pistolen» vil gå av 07.30, sørg for at du varmer opp 07.15.



04. Visualiser partiene som har vært vanskelige i det siste.

«Når du fjerner de andre atletene og folkemassene, kan det være enda lettere å miste fokus, få selvmedlidenhet eller kritisere seg selv», sier Bennett. Det er der visualisering kommer inn. Forestill deg at du krysser målstreken, men forvent også hvordan du skal håndtere hindre som kan dukke opp. Vil du ha et mantra når du begynner? Eller forestille deg listen med grunnene for at du gjør dette? Når du blir mentalt utfordret under ditt virtuelle løp, er det mindre sjanse for å kaste inn håndkleet selv om ingen ser på.



05. Behold ritualene dine før løpet.

«Hvis du later som om det er løpsdag, er det utrolig hvor fort kroppen og sinnet kommer inn i den opplevelsen», sier Waite. Legg fram skoene dine og antrekket ditt (altså, sett på navnet ditt om det føles bra), og ta et bilde til sosiale medier. Spis en sunn middag og legg deg tidlig. Stå opp og spis et måltid før løpet. «Dette er ting som skaper forventninger og den gode angsten du får før et løp.» Dessuten, virtuelt betyr ikke helt alene, så sett opp heiestasjoner for venner og familie på punkter der du forventer å møte veggen.



06. Feir!

Å ta en pint etter London Marathon eller feire med en deep dish pizza i Chicago er selvsagt. Etter Waites virtuelle løp, hang hun og treningspartnerne i en lokal park med hundene sine og tok et glass vin senere. Waite sier: «Hvis vi kan forestille oss den positiviteten og feiringen etterpå, så kan det bekrefte hvorfor vi tar en utfordring og minne oss på at innsatsen vil være verdt det til slutt.»