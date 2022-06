Familiemedlemmer tenker ofte at det å bruke press vil hjelpe dem til å oppnå sin egen agenda, uansett hva den måtte være. At det bare er snakk om at en løper prøver litt hardere på løpsdagen. De ser ikke alltid at den virkelige innsatsen ligger i en uendelighet av timer med trening og forberedelse, og at den kraftigste motivasjonen kommer innenfra.



Du sa at foreldrene dine var idrettsutøvere selv, men det virker som om de kanskje har glemt det daglige slitet og det at hver sport krever offer og kamp. Jeg synes du burde invitere foreldrene dine med på trening. La dem se deg varme opp og tøye, og starte på blokka om og om igjen. La dem se deg jobbe med tempo, form og mental utholdenhet. Når de ser hva som virkelig kreves i sporten din, kan de begynne å forstå hvordan du allerede presser deg selv hver dag. De kan gjøre at de kan gi slipp på angsten og si: «Dette klarer du!»



Noen ganger er ikke den beste løsningen å filtrere ut familien din, men snarere å slippe dem inn for å hjelpe dem med å forstå prosessen din – og lidenskapen.



Hvis dette ikke reduserer presset på deg, må du si fra. La dem få vite at kommentarene deres distraherer deg i stedet for å motivere deg. Fortell dem hvor mye du elsker sporten din, akkurat som de elsket deres. Dette vil kreve mot. Men det vil være verdt det.



Hvis foreldrene dine var her sammen med meg akkurat nå, ville jeg sagt til dem at de er heldige som har en datter som deg som virkelig elsker sporten sin. Jeg ville fortalt dem at din kjærlighet til løping er noe som må beskyttes, verdsettes og støttes, og ikke presses til utbrenthet, og at det de gjør akkurat nå, ikke kommer til å gi dem det de vil ha. At de trenger å gi ilden litt luft for å få den til å vokse.



Og her er en påminnelse jeg vil gi til dere alle tre: Dere har alle samme mål. Både du og foreldrene dine vil at du skal realisere ditt fulle potensial. Hvis du kan hjelpe dem med å forstå at veien til dette er gjennom støtte og ikke press, er jeg ikke i tvil om at du kommer til å lære å glede deg over løpingen igjen. Og foreldrene dine kommer kanskje også til å sette mer pris på den – fra en sunn avstand.



Coach Sang