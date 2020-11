01. Studer framsiden.

Se på framsiden av en eske eller pose som en reklame: Produsenten bruker denne plassen for å selge deg noe heller enn å bare informere deg. Selv om mange påstander brukt på pakker, som «økologisk» og «bra kilde», er regulert nøye og har strenge definisjoner, kan andre begreper, som «naturlig» og «laget med ekte X eller Y» være villedende.



Åpenbart kan slike påstander påvirke hvor sunt du tror et produkt er. Men selv om påstandene er sanne, er de ikke nødvendigvis forbundet med god ernæring, sier et studie i «Journal of Public Policy & Marketing». For eksempel kan et matprodukt ha lite fett og være glutenfritt, men om å spise lite fett og glutenfri mat faktisk er bra for deg er noe du må finne ut samme med legen eller ernæringsfysiologen din. Og disse matvarene kan ha andre dårlige egenskaper, som du vil se under.



Forskere refererer til dette fenomenet som «helseglorien», som er når du antar at en påstand om sunnhet betyr at et produkt er bra for deg. Sannheten er at «jo flere påstander du ser på et matprodukt, desto flere røde flagg bør komme opp i hodet ditt», sier Maciel. «Se på spinat, for eksempel. Du ser ikke mange markedsføringstriks for å få deg til å kjøpe det. Det selger seg selv.»



02. Sjekk påstandene flere steder.

Hvis pakken for eksempel nevner fiber, se på ernæringstabellen for å se hvor mange gram den inneholder av det. En «god kilde» til noe vil ha minst 10 prosent av ditt anbefalte daglige inntak (når det gjelder fiber, er det 2,5 til 3 gram), mens en «høy» mengde eller «utmerket kilde» vil overstige 20 prosent (altså 5 gram eller mer), sier Maciel.



Sjekk deretter ingredienslisten for å se om fibrene kommer fra en naturlig kilde, som helkorn, belgfrukter, frukt eller grønnsaker, eller fra noe mindre identifiserbart som har blitt brukt for å få opp fiberinnholdet, f.eks. loppefrøskall eller cellulose. Gjør det samme med proteininnholdet. Se etter hel, ekte mat, som erter istedenfor erteproteinekstrakt. «Mat i sin naturlige tilstand er bedre for oss, for den har mer ernæring og har færre kalorier», sier Maciel.



Gjør denne øvelsen med alle ernæringspåstandene du ser. Hvis resten av pakken mer eller mindre støtter det som er på framsiden, undersøk videre. Hvis ikke, legg tilbake produktet. Produsenten villeder deg kanskje av en grunn.