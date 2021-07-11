Hjelp barnet ditt med å oppdage treningsglede
Veiledning
Det er en interesse du ønsker å dyrke for deres fysiske og mentale helse – og nå kan du det, takket være denne alderstilpassede planen.
Først og fremst, hvis barnet ditt i alderen 2 til 17 år ikke beveger seg så mye som du helst ville ha ønsket: Velkommen til klubben! Og for det andre er det ikke din feil. Si det høyt: «Det er ikke min feil.»
Å være tilkoblet har gjort livet enklere – men også mer stillesittende enn noen gang, sier Adam Rosante, styrke- og kondisjonsspesialist som jobber med barn. Mange skoler har også presset ut friminutt og kroppsøving de siste 20 årene. Og med pandemien har det blitt mer virtuelle aktiviteter mens fysiske samlinger har blitt satt på pause. Det vil si den typen bevegelse som barna pleier å søke mest, legger Rosante til.
Vitenskapen omkring skjermbruk
Hvis gaming og se på videoer var en olympisk øvelse, ville barna ha blitt gullmedaljevinnere. «Skjermtid kan frigjøre store mengder dopamin fra hjernen», sier Lisa Jo Gagliardi, tidligere regional helsekoordinator for skoler i Michigan og grunnlegger av konsulentfirmaet LJ Gagliardi: Building a Whole Child Toolbox. Dopamin er nevrotransmitteren som er ansvarlig for kroppens glede- og belønningssystemer, og det er en av grunnene til at det er så vanskelig å gå bort fra den avhengighetsskapende skjermen, sier Gagliardi.
Heldigvis er det slik at fysisk aktivitet også frigjør dopamin. Den eneste forskjellen er at bevegelse tar mer krefter (barnet må skifte til leke- eller gymklær, presse seg for å løpe etter en venn eller en ball og kanskje dusje etterpå) enn det som kreves for å synke ned i sofaen med en fjernkontroll. Stillesittende tidsfordriv krever kanskje mindre innsats, men det betyr ikke at det er morsommere: Forskning som sammenligner pauser tilbragt med to minutter i aktivitet versus to minutter på iPad, fant at barna faktisk likte aktiviteten mer enn videospillene, ifølge hovedstudieforfatteren, dr. Rebecca Hasson, lektor i kinesiologi ved University of Michigan.
Barn trenger bare flere muligheter og oppmuntring til å leke og trene. Jo mer de får av det, sier Gagliardi, «desto bedre vil hjernen deres ta imot den følelsesmessige effekten».
Kraften i foreldres innflytelse
Ikke for å gjøre deg stresset, men eksemplet du setter kan bygge opp eller ødelegge ditt barns forhold til bevegelse i mange år fremover, sier Diana Cutaia, grunnleggeren av Coaching Peace Consulting, som jobber med Nikes Social and Community Impact-team, i tillegg til ulike skolekretser. «Hver gang du snakker om aktivitet, selv om det bare handler om din egen trening, er det en mulighet for barna til enten å bli begeistret for eller miste interessen for trening», sier hun. Det er fordi barn har en tendens til å utvikle meninger basert på ordene og handlingene til de rundt dem, og dette starter med foreldrene.
For å gjøre livet lettere for deg som forelder, her er et forslag til hva du bør – og ikke bør – gjøre.
Gjør: hold fokus på de positive sidene ved trening.
Når du forbereder deg til eller kommer tilbake fra en treningsøkt, bruk språk som fremstiller fysisk aktivitet som noe som gir deg glede, sier Cutaia. Snakk om hvordan morgentrimmen din gir deg energi, eller hvordan løfting av vekter får deg til å føle deg sterk, og det er mer sannsynlig at barna vil ønske å oppleve de gode følgene av trening, forklarer Hasson.
Ikke gjør: tvinge dem til å trene.
Hvis barn føler seg presset og ikke har kontroll over sine treningsvalg, vil de sannsynligvis unngå å bevege seg, antyder forskning i Medicine & Science in Sports & Exercise. Å ta beslutningene fra et barn hindrer dem i å se seg selv utføre handlingen. Inviter dem til en times bevegelse hver dag (som færre enn 25 prosent av barna mellom 6 og 17 år faktisk får, ifølge Centers for Disease Control and Prevention).
Det skal være gøy
Selv om det ikke finnes noen løsning som passer alle samtidig, er det noen universelle retningslinjer som kan inspirere barna til å bevege seg mer og bedre, og utvikle en bærekraftig sunn livsstil. Hvis du sliter med å finne tiden, ressursene eller energien til å få det nedenfor til å skje, foreslår Rosante å sette opp lekeavtaler for aktivitet med en nabo eller venn slik at dere kan støtte hverandre og dele på det.
Alderen 2 – 5: Bygg fundament
Fordi barna ennå ikke er erfarne i å bevege seg, bruker de sensorisk informasjon – det de ser, hører, berører, lukter og smaker – for å komme seg rundt, sier Hasson. Derfor bør du fokusere aktivitetene deres rundt utvikling av motoriske ferdigheter, som å gå, løpe, sparke, kaste og klatre, sier hun, og få det til å føles som et spill. Prøv å la dem kaste rundt på en ertepose eller spille sisten for å danne fundamentet for utviklingen av bevegelsesmønstre.
Alderen 6 – 9: Tenk kort og enkelt
Barnas evne til å holde fokus er ganske kort, omtrent 2 til 3 minutter per år i alder, sier Hasson. Heldigvis opererer barn i denne alderen naturlig på intervallmodus, sier hun, så lag morsomme aktiviteter som involverer raske og varierte bevegelser, som en uformell dansekonkurranse eller kort stafettløp.
Ferdighetsmessig bør du fokusere på koordinering. «Balansebjelker – ekte eller imaginære – er et flott verktøy», sier Rosante. Han liker å få barna til å leke en lek der de går over en bjelke eller en angitt linje, henter en ball og går tilbake, mens de leker at lava renner under og ved siden av dem. Uansett hva du velger, hold det enkelt (husk det med evnen til å holde fokus).
Alderen 10 – 13: Gjør det sosialt
Når elevene går på storskolen, spesielt femte og sjette trinn, viser forskning at fysisk aktivitet vanligvis går ned med 50 prosent. Dette er sannsynligvis fordi det er mindre lek i friminuttene, og barn som mener fysisk aktivitet ikke er deres sterke side, begynner å velge det bort. I tillegg har tidlig tenåringsalder en tendens til å handle mer om hva vennene deres gjør, som ofte involverer en elektronisk enhet.
Bruk den sosiale tingen til din fordel, sier Rosante. Planlegg fotball- eller basketkamper med venner. Lag et teambasert hinderløp i hagen. Eller hvis barnet ditt er opptatt av iPad og ser på Harry Potter-filmer, gi trollmannsverdenen liv ved å spille din egen versjon av rumpeldunk utenfor, foreslår Rosante.
Alderen 14+: Si ja til sport
De fleste tenåringer liker ikke å bli fortalt hva de skal gjøre, og det er mindre sannsynlig at de blir like begeistret for enkle leker enn yngre barn blir, sier Rosante. Det er der bakgårdsidretter, familie- eller nabolagsløp og hobbyer som dans eller karate kommer inn. Finn ut hva barnet ditt virkelig liker, og hvordan du best kan gjøre det til en form for morsom og underholdende bevegelse, enten det betyr at de går til organiserte aktiviteter eller bare er ute sammen med deg, sier han.
Det er aldri for sent å få barnet ditt involvert i en fritidsaktivitet, så hvis de har LeBron som idol eller ønsker å farge håret som Megan Rapinoe, kan du oppfordre dem til å begynne med sporten den idrettsutøveren driver med, sier Rosante. Hvis de er imot ideen eller det er vanskelig praktisk sett, kan du prøve å finne på ting du kan gjøre i dag slik at barnet forelsker seg i fysisk bevegelse, legger han til. Kanskje det er å kjøpe et brukt målnett eller spørre om de kan lære deg favorittdansen deres på TikTok (det er skjermbasert, men fortsatt aktivt, forklarer Hasson … smart trekk!).
Med litt prøving og feiling kan du forhåpentligvis snart bli med i en ny klubb: Stolt forelder til et sunt og aktivt barn.
Tekst: Rozalynn Frazier
Illustrasjon: Kezia Gabriella
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