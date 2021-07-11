Hvis gaming og se på videoer var en olympisk øvelse, ville barna ha blitt gullmedaljevinnere. «Skjermtid kan frigjøre store mengder dopamin fra hjernen», sier Lisa Jo Gagliardi, tidligere regional helsekoordinator for skoler i Michigan og grunnlegger av konsulentfirmaet LJ Gagliardi: Building a Whole Child Toolbox. Dopamin er nevrotransmitteren som er ansvarlig for kroppens glede- og belønningssystemer, og det er en av grunnene til at det er så vanskelig å gå bort fra den avhengighetsskapende skjermen, sier Gagliardi.

Heldigvis er det slik at fysisk aktivitet også frigjør dopamin. Den eneste forskjellen er at bevegelse tar mer krefter (barnet må skifte til leke- eller gymklær, presse seg for å løpe etter en venn eller en ball og kanskje dusje etterpå) enn det som kreves for å synke ned i sofaen med en fjernkontroll. Stillesittende tidsfordriv krever kanskje mindre innsats, men det betyr ikke at det er morsommere: Forskning som sammenligner pauser tilbragt med to minutter i aktivitet versus to minutter på iPad, fant at barna faktisk likte aktiviteten mer enn videospillene, ifølge hovedstudieforfatteren, dr. Rebecca Hasson, lektor i kinesiologi ved University of Michigan.

Barn trenger bare flere muligheter og oppmuntring til å leke og trene. Jo mer de får av det, sier Gagliardi, «desto bedre vil hjernen deres ta imot den følelsesmessige effekten».