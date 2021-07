Alderen 14+: Si ja til sport

De fleste tenåringer liker ikke å bli fortalt hva de skal gjøre, og det er mindre sannsynlig at de blir like begeistret for enkle leker enn yngre barn blir, sier Rosante. Det er der bakgårdsidretter, familie- eller nabolagsløp og hobbyer som dans eller karate kommer inn. Finn ut hva barnet ditt virkelig liker, og hvordan du best kan gjøre det til en form for morsom og underholdende bevegelse, enten det betyr at de går til organiserte aktiviteter eller bare er ute sammen med deg, sier han.

Det er aldri for sent å få barnet ditt involvert i en fritidsaktivitet, så hvis de har LeBron som idol eller ønsker å farge håret som Megan Rapinoe, kan du oppfordre dem til å begynne med sporten den idrettsutøveren driver med, sier Rosante. Hvis de er imot ideen eller det er vanskelig praktisk sett, kan du prøve å finne på ting du kan gjøre i dag slik at barnet forelsker seg i fysisk bevegelse, legger han til. Kanskje det er å kjøpe et brukt målnett eller spørre om de kan lære deg favorittdansen deres på TikTok (det er skjermbasert, men fortsatt aktivt, forklarer Hasson … smart trekk!).

Med litt prøving og feiling kan du forhåpentligvis snart bli med i en ny klubb: Stolt forelder til et sunt og aktivt barn.