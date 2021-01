1. Få oversikt over uvanene.

For å slutte å scrolle på telefonen eller spise det andre (eller tredje) kakestykket, må du forstå hvorfor disse mønstrene oppstår, sier Brewer. For å gjøre det kan du finne fram penn og papir og skrive ned triggeren, atferden og belønningen for hver dårlige vane du har.



La oss bruke scrolling som et eksempel: Triggeren din kan være å se at en venn finner fram telefonen sin, og atferden er at du også finner fram din telefon og begynner å scrolle gjennom sosiale medier. Belønningen kan være å se et par likes på det siste bildet du la ut, eller le av en morsom meme. Denne sammenhengen mellom trigger, atferd og belønninger er koblet inn i hjernen din, sier Brewer, og det å være bevisst på at den er der, er det første trinnet for å overkomme den. «Hvis du ikke er klar over at det skjer, er det game over», sier han. «Du vil aldri kunne stoppe».



2. Endre konteksten.

Her er en enkel måte å bryte dette mønsteret på: Unngå triggerne. Steder, tidspunkter, selv menneskene rundt deg kan alle være underbevisste triggere, sier Wood. Justerer du disse signalene, kan du endre hvordan du reagerer.



Hvis du registrerer at hver gang du setter deg i sofaen og åpner PC-en, tar du deg også en snack, kan du prøve å åpne datamaskinen ved et skrivebord i stedet – der du er opplært til å være i jobbmodus, ikke i stuemodus. Hvis du strekker deg etter telefonen eller fjernkontrollen hver kveld før du skal sove, bør du la dem ligge i et annet rom og legge en bok på nattbordet i stedet. Ender du alltid opp med et glass for mye med en venn som liker å drikke? Flytt møtestedet deres til en tursti.



3. Gi deg selv litt motstand.

Du kan gjøre negativ atferd til noe positivt ved å gjøre den litt vanskeligere å gjennomføre. For å illustrere dette viser Wood til en klassisk studie publisert i Journal of Applied Behavior Analysis. Forskere ønsket å finne ut hva som skulle til for å få folk å velge trappene i stedet for heisen i en firetasjes bygning, så de reduserte tiden det tok for heisdøren å lukkes med 16 sekunder. Denne lille ulempen, som ekspertene kaller «friksjon», reduserte heisturer med en tredjedel. «Og det beste? Fire uker senere, da de økte lukkehastigheten igjen, fortsatte folk å ta trappene – de hadde dannet en ny vane».



Vær kreativ og legg til litt friksjon i mønstre du ønsker å endre. Biter du negler? På tide med en manikyr. Sitter du hele dagen foran datamaskinen? Prøv en arbeidsstol med hard rygg, som gjør at du må reise deg oftere. Bare litt motstand kan blokkere den automatiske responsen din.



4. Still deg inn … i sanntid.

Neste gang du drøyer med et prosjekt eller havner på bunnen av en stor pose med potetgull – stopp opp og tenk på hvordan du har det. «Spør deg selv: 'Hva får jeg ut av dette?'», sier Brewer. Bare ved å være oppmerksom på handlingene dine kan du endre den inngrodde vanen i hjernen din. Brewers team studerte nylig dette på mer enn tusen pasienter som overspiste. Etter at pasientene virkelig hadde tatt hensyn til hvordan det føltes å overspise, og gjentok denne øvelsen 10 til 15 ganger, begynte trangen til å spise å dale, og de rapporterte om en betydelig reduksjon i trangrelatert spising. «Når de begynte å innse at den gamle atferden ikke var nyttig, falt belønningsverdien», forteller han. «De frigjorde seg fra denne tankegangen».



Den neste bevisste øvelsen er å tenke over hvor mye bedre du føler deg når du ikke gjør den dårlige vanen, sier Brewer. «Hjernen vår leter alltid etter et større og bedre tilbud» forklarer han. «Så hvis du fokuserer på hvor dårlig belønning den gamle atferden din gir, og hvor givende den nye atferden er, vil hjernen din naturlig bevege seg i den retningen». Kanskje det beste «tilbudet» er gode samtaler med nære venner på den tiden du vanligvis ville ha scrollet. Eller den gode følelsen du får når du faktisk tar en løpetur om morgenen i stedet for å droppe det og angre på det resten av dagen.

5. Ha en reserveplan.

For de gangene der du fortsatt er fristet til å falle inn i gamle uvaner, kan du lage en reserveplan. Hvis du for eksempel får lyst på en brus, kan du heller ta deg et glass boblevann. Å ha en strategi for å styre deg mot et bedre alternativ kan bidra til at det faktisk skjer, spesielt når du prøver å bryte en dårlig vane og den fortsatt henger i, sier Wood.



Å bryte syklusen av trigger, atferd og belønning blir enklere og enklere desto mer du øver, sier han. Hvis du fortsetter å gjenta trinnene ovenfor, blir bruddet med uvaner fort en vane.