Hvor mange ganger har du prøvd å slutte med å drikke brus, kutte ned på skjermtiden eller slutte å sovne med TV-en på? Hvor hard var du mot deg selv hver gang du feilet?



Om du svarte «mange ganger» og «veldig», er det på tide med en helt ny tilnærming for å ta kontroll over de dårlige vanene dine slik at du kan hindre at de ødelegger velværemålene dine.



«Du kan ikke tvinge deg selv til å endre en dårlig atferd», sier Wendy Wood, PhD, provost professor i psykologi og næringsliv ved University of Southern California og en forsker som har brukt tiår på å studere hvordan vi former og endrer vaner. (Hun har også skrevet en bok om det som heter Good Habits, Bad Habits: The Science of Making Positive Changes That Stick.) Selvkontrollen og viljestyrken kommer til å forsvinne gradvis. For å bryte negative mønstre, sier Wood, må du gå til kilden og forandre hjernen din.



Enten vanen er røyking eller det å gå regelmessig på treningsstudio, er det det samme for hjernen din, Judson Brewer, MD, PhD, leder for forskning og innovasjon ved Brown University Mindfulness Center og forfatter av The Craving Mind. «Noe trigger hjernen til å få deg til å opptre på en bestemt måte, og den atferden gir en belønning i hjernen», sier Brewer. Du gjør deg klar for et kveldsmøte eller en time (trigger), styrter en brus (atferd), får et sukkerkick (belønning). Ofte skjer alt dette uten at du tenker over det.



Faktisk er 43 prosent av handlingene du gjør hver dag, ubevisste vaner, forteller Wood. Å gå på autopilot er fantastisk for gode vaner, men fungerer dårlig for de tingene du ønsker du ikke gjorde. For å handle mer bevisst og angripe roten til problemet i stedet for deg selv – prøv denne ansvarlighetsplanen på fem steg.