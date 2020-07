Dårlig luftkvalitet kan få en treningsøkt til å føles hardere og påvirker prestasjonen, spesielt for kvinner. Kvinnelige maratonløpere som over flere år løp store løp i byer med mye forurensning hadde dårligere relative tider sammenlignet med menn, ifølge et studie fra Virginia Polytechnic Institute and State University. (Dette kan skyldes at kvinners har smalere luftrør –det er lettere for partikler å sette seg fast der og forårsake irritasjon.) Tidligere forskning har vist at løpere omsetter mer luft enn en gjennomsnittlig person. Under et løp kan en maratonløper puste inn og ut omtrent samme mengde luft som en stillesittende person ville gjort på to hele dager, noe som betyr at luftforurensning kan være spesielt farlig på lange ruter.



For å få best tilgang til ren luft, unngå trafikkerte gater og løp tidlig på morgenen, før rushtid, da det er færre biler på veien. Før du drar ut kan du sjekke det lokale luftkvalitetsvarselet. Hvis luftkvaliteten er god, er det liten eller ingen risiko ved å løpe ute. Men prøv å unngå å løpe utendørs når luftkvaliteten er dårlig, siden det kan forårsake helseproblemer dersom du er sensitiv for luftforurensning.