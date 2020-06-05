Den faste ruten gjennom parken duger til å komme seg ut døra uten å tenke for mye på det (og vi vet at å komme seg ut er halve kampen når det gjelder løping, eller egentlig alt sammen). Men akkurat som med den faste restaurantbestillingen din, trenger du noen ganger litt forandring.



«Hva er gleden i å løpe den samme femkilometeren hver eneste dag?» spør Senior Director for Global Running i Nike, Chris Bennett, alias Coach Bennett. «Det ligger ikke noe prestasjon i det, bortsett fra at du har fullført nok et løp.»

Å variere løpeturen – på alle tenkelige måter – er nødvendig for å holde på motivasjonen i det lange løp, sier Coach Bennett. Dessuten, tilføyer han, er det viktig å utfordre musklene på nye måter (slik løper du sterkere og kommer i bedre form generelt), og å holde kroppen sunn og hjernen engasjert.



Føler du deg fastlåst? Prøv disse tipsene for å planlegge løpeturene slik at du trygt kan utforske nye steder – og du vil alltid glede deg til å snøre lissene.