Når sko returneres til oss, ser vi etter måter å forlenge levetiden til skoen på som en del av Move To Zero – vår reise mot null CO2-utslipp og null avfall for å beskytte idrettens fremtid. Hvis skoene er som nye, pent brukt eller har noen småfeil, rengjør, renser og pusser vi dem opp for hånd før vi setter dem tilbake i butikkhyllene for at de kan bli noen andres nye favorittpar til en nedsatt pris. Ved å kjøpe et slikt produkt forlenger du dets levetid og holder det unna fyllinger og på et par føtter litt lenger.