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Move to Zero
Enkel guide for å bestille
Visste du at returer kan være med på å belaste miljøet? Ved å velge de rette produktene første gang sparer du ikke bare tid og innsats, men du får også glede av dem så snart de kommer.
Bli kjent med produktet
Har du funnet noe du liker? På produktsiden kan du klikke på «Se produktdetaljer» for å finne ut mer om produktet før du kjøper. Der finner du alt fra produktets materialer til vaskeinstruksjoner og fordeler, noe som hjelper deg med å se om det er en match før det legger ut på en reise til dørstokken din.
Størrelsesguider
Den rette størrelsen kan virkelig utgjøre en forskjell, uansett hva du kjøper. Alle er forskjellige, så her er noen tips til å finne den ideelle passformen når du ser etter sko, klær og annet.
Forstå klær
Når du ser etter den perfekte passformen på klær, er «Størrelse og passform»-delen det perfekte stedet å starte. Der finner du høyde og størrelse på modellen, slik at du kan forestille deg hvordan produktet passer deg. Sjekk ut størrelsestabellen for å se flere detaljer eller for å sammenligne størrelsen med produkter du allerede eier. Om du fremdeles er usikker, kan du også besøke en Nike-butikk for å prøve klærne.
Velg sko som passer
Hvis du ser etter en sko som passer deg ordentlig, kan du sjekke størrelsen på par du allerede eier eller måle foten og sammenligne den med størrelsestabellen. Besøk en Nike-butikk i nærheten for å prøve skoene og få hjelp fra en Store Athlete.
Angående returer
Selv om det er praktisk å sende tilbake en vare du ønsker å returnere, er det enklere å besøke en butikk fysisk for å få umiddelbar hjelp med å finne riktig størrelse og passform. Finn en Nike-butikk nedenfor for å få hjelp fra en av våre Store Athletes.
Gi nytt liv til nesten nye sko
Når sko returneres til oss, ser vi etter måter å forlenge levetiden til skoen på som en del av Move To Zero – vår reise mot null CO2-utslipp og null avfall for å beskytte idrettens fremtid. Hvis skoene er som nye, pent brukt eller har noen småfeil, rengjør, renser og pusser vi dem opp for hånd før vi setter dem tilbake i butikkhyllene for at de kan bli noen andres nye favorittpar til en nedsatt pris. Ved å kjøpe et slikt produkt forlenger du dets levetid og holder det unna fyllinger og på et par føtter litt lenger.