Reguler kroppens biologiske klokke for bedre søvn og mer energi

«Å ha en merkbart kortere syklus betyr at frigjøringen av melatonin, som forteller kroppen at det er på tide å sove, kommer mye tidligere, slik at du er trøtt lenge før du burde være det», sier Partch. «Så våkner du før dagen egentlig har begynt.»



Enten døgnrytmen din er kort eller lang, så er du ikke nødt til å la den diktere hvordan du tikker og går. «Livsstilen din – spesielt når du trener og når du spiser – kan justeres for å endre på fasene, eller tidsinnstillingene, i den indre klokken din, slik at toppen kommer tidligere eller senere på dagen, avhengig av målet», sier ph.d. Karyn Esser, professor og assisterende programdirektør ved institutt for myologi ved universitetet i Florida, og en ledende forsker innen relasjonen mellom døgnrytme og skjelettmuskulatur.



Forskningen på døgnrytme og trening pågår enda. Men hvis du føler deg utslitt, f.eks. klokken 20.00, vil du sannsynligvis dra størst fordel av å trene om ettermiddagen. Dette er fordi trening kan forskyve den indre klokken din, som igjen kan utsette frigjøringen av melatonin, sier Esser. Hvis du sliter med å få sove før midnatt kan en morgenøkt – gjerne utendørs – gjøre at døgnrytmen din justerer seg for å fremme søvn tidligere om kvelden. «Det fine er at muskelklokkene er veldig responsive for trening, og kan justere seg til den treningsrutinen du setter opp, så musklene dine vil bli vant til eventuelle endringer i timeplanen», sier hun. «Når de justerer seg vil de yte bedre, så du burde etter hvert se lignende, om ikke bedre resultater.»



Uavhengig av den personlige klokken din, bør du også spise frokost, lunsj og middag innenfor en ti-timers periode som stemmer best mulig med når solen er oppe, legger Partch til. Det hjelper også å få naturlig lys så fort du våkner, og å begrense blått lys fra skjermer (telefon, TV og PC) etter mørkets frembrudd, for å minske forstyrrelser i melatoninfrigjøringen.



«Det er så mye mer vi må lære, men det er fascinerende å vite at vi alle har vår egen klokke som kontrollerer praktisk talt alt i kroppen vår», sier Partch. Desto mer nøye du følger med på klokken din, jo mer kontroll vil du sannsynligvis føle at du har over når du våkner, spiser, trener, sover – eller hva enn du vil gjøre med tiden din.