Greit, så det er færre talenter på laget ditt denne sesongen. OK. Det skjer. Hvordan skal du tilpasse deg? Med tanke på at du har et lag hovedsakelig bestående av yngre spillere, kan du bli en leder. Inspirer dem til å bli gode. Jeg har alltid vært fascinert av den mentale delen av idrett. Jeg studerte faktisk nevrovitenskap på høyskolen. Du vet sikkert intuitivt at når du har selvtillit, så spiller du bedre og lærer raskere. Derfor er det å bygge selvtillit en god start.



Da jeg var spiller, fikk jeg opp selvtilliten til lagkameratene mine på flere forskjellige måter. High fives, si til noen at de spilte bra i dag, tilby noen å sitte på hjem, snakke på veien om hva som gikk bra. Disse små tingene gir folk masse selvtillit til å overvinne begrensninger de kanskje har satt for seg selv. Dessuten er det slike relasjoner du tar med deg – ikke seiere og tap.



Når det gjelder at du tenker at dette er din siste mulighet, så er du den eneste som setter disse grensene. Da jeg i 2000 fikk mitt første tilbud om være tennis- og baskettrener, tenkte jeg at det å være trener ikke egentlig er noen jobb. Jeg har nå holdt på i 20 år, og jeg kunne ikke vært mer fornøyd. Så ja, for deg er det kanskje slutten på å gå med en drakt fra videregående, men det betyr ikke at det må være slutten på idrettskarrieren din – så fremt du ikke ønsker det selv. Du er den eneste som kan bestemme når det er slutten på noe for deg. Og hvordan det slutter.



Trener Banghart