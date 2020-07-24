OK, la oss starte med hva du ikke bør gjøre: Ikke forandre på den naturlige gangen din bare for å unngå pronasjonstendensene. Selv om det er bra å være oppmerksom på holdningen din til en viss grad, er løpestilen din egen. Hvis du fokusere for mye på å endre den, kan det avspore deg når du løper, sier Nikes Senior Director of Global Running, Chris Bennett, også kalt Coach Bennett.



Ta heller en titt på skoene dine. De kan utgjøre en forskjell i løpeteknikken og skaderisikoen din, uten at du trenger å endre gangarten. Hvis du har en tendens til å overpronere (det vanligste problemet), bør du vurdere en stabiliserende sko, sier Welch. De har en fastere mellomsåle på buens side av foten og gir mer støtte, slik at foten din vipper mindre. For dem som underpronerer, kan sko som gir mer demping og støtabsorbering redusere sjansen for belastningsskader. Så lenge skoene dine føles komfortable, er det større sjanse for at du reduserer risikoen for å bli skadet, ifølge en undersøkelse publisert i British Journal of Sports Medicine.



I tillegg til skoene (som ikke kan fikse selve pronasjonsproblemet), kan styrking av musklene i føttene (prøv stortåhevinger) og jobbing med fot- og ankelmobilitet (bruk en skumrulle på leggene) i det minste redusere problemet, sier Welch.



Ideelt sett blir du en mer nøytral løper over tid. Men hvis du ikke gjør det – og ikke blir gjentagende skadet – er det ingen grunn til å være bekymret. Behold roen, fortsett fremover, og vær til stede i øyeblikket.