Når foten din underpronener eller supinerer, beveger ikke knokene i foten seg for å absorbere støtet, og mesteparten av vekten faller på yttersiden av foten. Dette får den motsatte effekten: benet ditt kan bue ut, sier VanDamme. «Å lande i den posisjon gjør alt mer stivt.» Knokene dine absorberer ikke julingen fra løping like godt, noe som kan føre til at benene absorberer mer av støtet og bidrar til tretthetsbrudd, forklarer VanDamme.



Du kan finne sko som er designet for å støtte anatomien og løpeteknikken din, og dermed potensielt redusere skaderisikoen. Hvis du har en tendens til å overpronenere, slik mange løpere gjør, bør du vurdere sko som prioriterer stabilitet. De har en fastere mellomsåle på fotbuesiden og et lettere, mykere skummateriale på utsiden for å maksimisere støtdempingen. For de som underpronerer, kan sko som har mer støtdemping minske sjansen for tretthetsrelaterte skader.



Ha i mente at ingen sko vil automatisk forandre løpet ditt. For å rette på ubalanser i musklene som kan bidra til problemer med pronasjonen, må du jevnlig gjøre øvelser som styrker foten og mobiliteten.



De beroligende nyhetene er at sko som føles komfortable gjerne er de beste til å redusere skaderisikoen, i følge en studie publisert i British Journal of Sports Medicine. Med andre ord bør du bruke en sko som føles riktig for deg, uavhengig av hvordan du pronerer.