«Løping stanser stresset og angsten midlertidig. Du fokuserer på å trå riktig for hvert steg, løper med vinden og føler alle elementene rundt deg», forklarer han. «Jeg løp faktisk i dag tidlig. Jeg kunne høre fuglene synge og det var skikkelig fint å bare være der ute og se hva slags andre typer skjønnhet som finnes i verden.»



I dag tjener løpingen et viktigere formål, både for han selv og urbefolkningen. Siden 2015 har Theland begitt seg ut på årlige løpeturer på nesten 129 kilometer over fire til seks dager, for å øke bevisstheten rundt MMIWG2S. Det står for «missing and murdered Indigenous women, girls and two-spirit persons» (en pan-urbefolkningsbetegnelse for personer som identifiserer seg med LGBTQIA+-samfunnet). I tillegg samler han inn penger for å støtte barna deres og andre etterlatte.



Han sier at løpingen handler om å «bruke det elementet, løpingens kraft, og bruke den energien til gode formål.»