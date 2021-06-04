Theland deltar på og danser under powwow-seremonier, som er populære kulturelle feiringer i mange urbefolkningsområder. Dansere er ikledd fargerike tradisjonelle drakter og fremfører ulike dansestiler til sanger som kombinerer både det tradisjonelle og samtidige. Han har danset under powwow-seremonier over hele Ontario og Quebec fra ung alder. Han og foreldrene er faktisk faste deltakere på det som er kjent som «powwow-stien», en rekke kulturelle helgearrangementer som personer fra urbefolkningene deltar på i løpet av året.

«Selv skal jeg fortsette å opprettholde sterke bånd til kulturen min», sier Theland. «Jeg er veldig stolt av denne kunnskapen som jeg innehar. Jeg vil bruke den godt og viderebringe den til barna og barnebarna mine i fremtiden.»