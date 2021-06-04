Theland Kicknosway løper for seg selv og lokalsamfunnet
Kultur
Møt den 17 år gamle urinnvåneren, atleten, danseren og aktivisten som bruker bevegelse for å knytte bånd til sin egen kultur og lære andre om dens historie.
«My Backyard» er en serie om hverdagsatleter som finner mening og balanse i naturen.
Theland Kicknosway tramper rytmisk i bakken. Det er en følelse, en energi, et uttrykk han har kjent størsteparten av livet. Han danser rundt trommene til folkestammen for å feire og hylle urbefolkningens arv. Han løper langsmed veiene i lokalsamfunnet for å fremme en sunn livsstil og sette søkelys på viktige utfordringer som befolkningen står ovenfor. Ifølge ham tjener det å bevege kroppen et større formål. «Når jeg danser, som når jeg løper, så føler jeg den åndelige energien og kontakten med jorden», sier han.
Theland danser ikledd en tradisjonell drakt i Mer Bleue Bog-skogen. «Når jeg danser, som når jeg løper, så føler jeg den åndelige energien og kontakten med jorden», sier han.
Theland er en Cree- og Potawatomi First Nations-innfødt som bor i Ottawa i Canada, og bare 17 år gammel er han allerede en erfaren løper, powwow-danser, sanger og godt kjent landet over som talsmann for urbefolkningssaker – i tillegg til å være sisteårsstudent på videregående. Motivasjonen for alt han gjør er tydelig. «Jeg gjør dette for å forhåpentligvis spre kunnskap til andre», sier Theland, som har en betydelig følgerskare på sosiale medier.
Ifølge Theland har han løpt siden han lærte å gå. Som guttunge var det for å få utløp for energien, men i tredje klasse begynte han å ta løpingen mer seriøst. Da begynte han å delta i terrengløp- og friidrettskonkurranser. Og nå, som med mange andre løpere, handler det om å finne det rette fokuset.
Theland står mellom trærne langs Mer Bleue Bog Trail. «Jeg tror det er viktig at vi også fremmer en sunn livsstil i lokalsamfunnene våre», sier han.
«Løping stanser stresset og angsten midlertidig. Du fokuserer på å trå riktig for hvert steg, løper med vinden og føler alle elementene rundt deg», forklarer han. «Jeg løp faktisk i dag tidlig. Jeg kunne høre fuglene synge og det var skikkelig fint å bare være der ute og se hva slags andre typer skjønnhet som finnes i verden.»
I dag tjener løpingen et viktigere formål, både for han selv og urbefolkningen. Siden 2015 har Theland begitt seg ut på årlige løpeturer på nesten 129 kilometer over fire til seks dager, for å øke bevisstheten rundt MMIWG2S. Det står for «missing and murdered Indigenous women, girls and two-spirit persons» (en pan-urbefolkningsbetegnelse for personer som identifiserer seg med LGBTQIA+-samfunnet). I tillegg samler han inn penger for å støtte barna deres og andre etterlatte.
Han sier at løpingen handler om å «bruke det elementet, løpingens kraft, og bruke den energien til gode formål.»
Theland sørger for at han har bena godt plantet i bakken i naturen regelmessig. «Jeg gjør dette for å forhåpentligvis spre kunnskap til andre – og vise andre at dette er vår livsstil, og at det er en god ting», sier han.
Theland begynte å stille spørsmål om MMIWG2S-barna da han var ni år gammel. «Jeg deltok på nattevåkinger da jeg vokste opp. Jeg sang sanger», minnes han. «Jeg ville vite hvor barna ble av og hva som skjedde i ettertid. Jeg var ung og ville hjelpe andre unge.»
Tanten hans, Bridget, er medgrunnlegger av en ideell organisasjon som hjelper etterlatte av de drepte. Theland ble inspirert av andre atleter som har brukt sport til å øke bevissthet, og fikk en idé. «Jeg sa 'Jeg vil løpe Canada på tvers'. Mamma ble helt 'Vent nå litt, Canada er et skikkelig stort land'. Så da sa jeg 'OK, la oss sykle Ontario på tvers, la oss gjøre ditten og datten'. Så kom vi frem til denne idéen: Jeg skal spørre tante Bridget: 'Kan jeg løpe til huset ditt?'»
Opp gjennom årene har flere venner og familiemedlemmer sluttet seg til. Nå planlegger Theland sitt første nasjonale løp for saken. «Det er definitivt en stor oppgave å håndtere, men med støtte og omtanke fra befolkningen skal vi klare det», sier han. For tiden gransker han ruter og klima i håp om å kunne løpe fra Vancouver til Ottawa sommeren 2021. Dette er en svært krevende strekning gjennom Rocky Mountains, over vidstrakte prærier og inn i Det kanadiske skjold, et stort område med synlige prekambriske bergarter.
Theland reflekterer over den åndelige og kulturelle reisen sin mens han rusler blant plantene i Mer Bleue Bog.
Å holde seg i form og opprettholde et sunt kosthold er viktige bestanddeler i Thelands daglige rutine. For å trene til hva som i bunn og grunn er flere maraton i strekk veksler han mellom løpe- og sykkeldager. «Vi prøver å komme oss ut hver dag, sørge for at vi spiser næringsrik mat og gjør vårt beste for å forberede oss», sier han. Han trener ofte sammen med venner og ønsker alle velkommen til å bli med på hele eller deler av distansen til de årlige løpene.
Han gir foreldrene sine æren for å ha innprentet ham med en sterk følelse av identitet og kultur i tidlig alder. Moren hans, Elaine, kommer fra stammen Peter Ballantyne Cree Nation og Swampy Cree i nordlige Saskatchewan. Faren hans, Vince, kommer fra stammen Potawatomi fra Walpole Island First Nation (også kjent som Bkejwanong) i sørlige Ontario.
I likhet med løpingen, er Thelands kontakt med kulturen forankret i respekten for naturen.
Theland spiller en sang på håndtrommen for å takke og hylle Rideau-elven. «Når jeg synger en sang, eller slår på en tromme, eller hver gang jeg bare føler den energien – den åndelige energien – får det meg til å føle meg komplett. Da føler jeg at jeg er hjemme», sier han.
«Løping stanser stresset og angsten midlertidig. Du fokuserer på å trå riktig for hvert steg, løper med vinden …»
Theland deltar på og danser under powwow-seremonier, som er populære kulturelle feiringer i mange urbefolkningsområder. Dansere er ikledd fargerike tradisjonelle drakter og fremfører ulike dansestiler til sanger som kombinerer både det tradisjonelle og samtidige. Han har danset under powwow-seremonier over hele Ontario og Quebec fra ung alder. Han og foreldrene er faktisk faste deltakere på det som er kjent som «powwow-stien», en rekke kulturelle helgearrangementer som personer fra urbefolkningene deltar på i løpet av året.
«Selv skal jeg fortsette å opprettholde sterke bånd til kulturen min», sier Theland. «Jeg er veldig stolt av denne kunnskapen som jeg innehar. Jeg vil bruke den godt og viderebringe den til barna og barnebarna mine i fremtiden.»
Faren Vince fletter håret til Theland ute i hagen hjemme i Ottawa. «Jeg gjør det for å øke bevisstheten om det å ha lange fletter, vise at jeg bærer dem med stolthet og vise dem frem til unge menn og menn i lokalsamfunnet vårt … Det er viktig at de har noen å se opp til», sier han. «Forhåpentligvis har jeg inspirert andre til å gjøre det samme.»
Theland har allerede et publikum som han kan dele historien sin med, og som kan spre stemmen, samfunnet og sakene han engasjerer seg for videre. Han lærer de 450 000 følgerne sine på sosiale medier om urfolkskultur og -historie. «Jeg har en video med nesten fem millioner visninger, og det er bare en video av meg som snakker om viktigheten og betydningen av gutter med fletter», sier han. Gutter og menn hadde tradisjonelt langt hår i mange urfolkskulturer, og stadig flere jobber med å tilbakeføre dette. Andre videoer viser hvordan han tar på seg powwow-drakten.
«Jeg er veldig glad, veldig takknemlig over å kunne gjøre noe godt for befolkningen gjennom dansen, og for at jeg kan vise frem litt av den tradisjonelle drakten», sier Theland. «Og for å kunne vise folk at vi står sterke og robuste etter alt som har skjedd oss i fortiden.»
«Jeg pleier å si at jeg har sunget og danset siden før jeg ble født», sier Theland, tydelig stolt over å være ikledd den tradisjonelle drakten.
Et av favorittantrekkene hans for hoopdansing er laget av et skimrende og fargerikt materiale som han kjøpte på et powwow-marked. En tante hjalp han med å lage klesplagget, som passer perfekt sammen med de lysende LED-ringene han kjøpte på nettet. «Hoopdansing kommer fra Hopi-folket nede i Arizona, så vidt jeg vet», forklarer Theland. «Det er en historiefortellende dans. Når du fører [ringene] sammen, skaper du ulike bilder av naturen og ulike vesener du kan se i skaperverket.»
Hele familiehjemmet til Theland er prydet med tradisjonelle gjenstander som trommer og risteinstrumenter, så vel som medisinplanter som marigras og tesalvie. Han sier at disse høyt verdsatte eiendelene og energien i hjemmet holder han fokusert, noe som er ekstra viktig nå som han skal gi seg i kast med sisteåret.
Løpingen og dansingens kraft er like reell og sterk som balansen han klarer å opprettholde gjennom alle beskjeftigelsene. «Når jeg synger en sang, eller slår på en tromme, eller hver gang jeg bare føler den energien – den åndelige energien –får det meg til å føle meg komplett», sier han. «Da føler jeg at jeg er hjemme.»
Tekst: Waubgeshig Rice
Bilde: Karen Joyner
Rapportert: september 2020