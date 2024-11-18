India Sardjoe

2022 var året da B-Girl India omdefinerte breaking for alltid. På bare seks måneder vant 15 år gamle B-Girl India det nederlandske mesterskapet, EM og VM. Og det var bare starten.

Sist oppdatert: 7. august 2026
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Nike-atlet: India Sardjoe

India Sardjoe

Disiplin: breaking
Nasjonalitet: nederlandsk
Født: 19.05.2006

«Jeg vinner for å utvikle meg. Det er slik jeg håndterer opp- og nedturer. Hardt arbeid lønner seg.»

Indias vågemot vises i hver eneste «twist», «turn» og «roll» hun utfører. Som den eneste jenta på et småguttelag i fotball, lærte hun tidlig å stå opp for seg selv. Den fryktløsheten har hun fortsatt med seg. Test ferdighetene hennes på egen risiko.

Nike-atlet: India Sardjoe

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Nike-atlet: India Sardjoe

Opprinnelig publisert: 18. november 2024

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