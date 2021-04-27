Ask the Coach: «Hvordan slutter jeg å sammenligne meg selv med en veltrent venn?»
Veiledning
En person som går på treningsstudio, ønsker å bli like veltrent som vennen sin, men Joni Taylor fra Georgia sier at det ikke er mulig å vite hvor tungt andre løfter.
«Ask the Coach» er en spalte der du får råd som hjelper deg med å holde fokus.
Spørsmål:
Kjære trener
Jeg har alltid trent. Akkurat nå tar jeg progressive HIIT-timer på nettet, løper noen dager i uken og trener yoga hver morgen. Jeg har også spist mer plantebasert en stund. Jeg har generelt en god følelse med rutinen min. Men nylig begynte en god venn å løfte vekter og gjorde noen forandringer på dietten sin, og plutselig er hun veldig godt trent. Jeg bør være glad på hennes vegne, ikke sant? I stedet er det nesten så jeg er sint. Hun har ærlig talt alltid vært ganske lat, og det føles urettferdig at jeg har jobbet med dette så mye lenger og likevel ikke får de samme resultatene. Jeg begynner å bli besatt. Jeg tenker på HENNES rutine når jeg trener og HENNES diett når jeg handler mat. Og jeg begynner å virkelig hate meg selv for at jeg ikke er glad på hennes vegne. Hvordan kommer jeg tilbake på rett spor og slutter å tenke sånn?
Dømmende og misunnelig i det siste
24 år gammel person som går på treningsstudio
Svar:
Jeg setter pris på ærligheten din – slike følelser kan være vanskelige å innrømme. Og jeg har vært der, JEL.
Det er ganger der jeg ser noen på tredemøllen ved siden av meg øke tempoet og plutselig gjør jeg det samme – trykker på knappen selv om jeg et øyeblikk før syntes tempoet mitt var helt fint.
Jeg må stoppe meg selv og si: «OK, hva gjør du? Du kjenner ikke denne personen. Du er på din fjerde dag på rad, så ja, hen kan kanskje kjøre på litt mer.» Jeg må nullstille tankesettet mitt for å sikre at jeg gjør det som er rett for meg og kroppen min, og ikke bli opphengt i hva andre gjør.
Og jeg har også vært på den andre siden. Jeg har blitt fortalt: «Jeg hater deg for armene dine!» fordi de vet at jeg ikke trengte å løfte vekter for å få de definerte musklene jeg har. Det er genetikk. Jeg tar ikke noe kreditt for det, men det hindrer ikke dem i å bli sjalu.
Det er normalt å føle det du føler. Du må bare bli i stand til å stoppe deg selv i det øyeblikket, ta en pause, og minne deg selv på et par ting.
Vi har en tendens til å være hardere mot oss selv enn vi bør være.
Først og fremst: Når du tenker at det er lettere for henne, må du huske at det bare er en teori. Du vet ikke hvor hardt hun trener eller nøyaktig hva hun spiser. Kanskje hun står opp to timer tidligere hver morgen for å trene. Kanskje hun ikke har tatt en drink på seks måneder.
Når det er sagt, så er det sant at forskjellige kropper reagerer forskjellig på de samme aktivitetene. Jeg har en venn som ikke trener så mye, men når hun bestemmer seg for det, så kan hun gå ned i vekt så lett som bare det. Det er mulig at vennen din, som kanskje ikke er like hardtarbeidende som deg, har en type metabolisme som gjør at hun ganske enkelt kan bli godt trent.
Men det er også mulig at hun drar fordel av treningsgleden med en ny treningsøkt, der du vanligvis ser klare resultater. Husk at når du starter en ny rutine, så må kroppen jobbe veldig hardt for å holde følge, så den forbrenner mer kalorier og bruker flere muskler før den omsider blir mer effektiv og tilpasser seg øvelsen.
Jeg opplevde den type treningsglede for ikke så lenge siden. Jeg hadde nylig født barn og prøvde å komme tilbake til idealvekten min, og jeg hadde ikke tilgang til et treningsstudio på grunn av nedstengingen. Da fant jeg frem en gammel HIIT-DVD (og den gamle DVD-spilleren!) som jeg ikke hadde brukt på 15 år, og bare ved å gjøre denne uvanlige treningsøkten klarte jeg gå ned i vekt raskere enn om jeg hadde fortsatt der jeg slapp med min gamle rutine.
Du kan også prøve noe nytt og se hva som skjer. Men du må bare gjøre dette om du virkelig er misfornøyd med treningsrutinen din. Det høres nemlig ut som om du har brukt mye tid og krefter på å finne ut hva som fungerer for deg. Det høres ut som om du er veldig disiplinert og kunnskapsrik. Og vi har en tendens til å være hardere mot oss selv enn vi burde være. Så ikke gi opp alt det med mindre du virkelig vil. Bare fordi du ikke ser ut som vennen din, betyr ikke det at du har feilet.
Men om du finner ut at du faktisk ikke liker treningsøkten din – om du sliter med å motivere deg og gruer deg til hver repetisjon fem dager i uken – da kan du for all del gjøre en forandring. Det faktum at du ikke har glede av prosessen din kan være årsaken til at du føler som du gjør.
Bruk uansett litt tid på å tenke over motivasjonen din for å trene og spise sunt. Trener du for å se ut på en bestemt måte? Personlig er ikke det nok til å holde meg i gang. Trening er en stor del av egenpleien min. Det fjerner stress, holder meg skarp mentalt, og jeg vet at det kan bidra til at jeg holder meg sunn når jeg blir eldre. Vissheten om dette er det som får meg til å fortsette og fokusere på meg selv – hver eneste dag.
… om du sliter med å motivere deg og gruer deg til hver repetisjon fem dager i uken – da kan du for all del gjøre en forandring
Når du har funnet ut hvorfor du trener, blir det lettere å berømme din egen dedikasjon, hvor hardt du trener og hvor sterk du har blitt. Og det kan gi deg selvtilliten til å slappe av og si: «Greit, jeg gjør min greie, andre gjør sin greie, og det er helt i orden!» Kanskje blir du til og med i stand til å bli glad på vennen din sine vegne – og den type følelse er en belønning i seg selv.
Coach Taylor
Joni Taylor er hovedtrener for basketball for kvinner ved University of Georgia. I 2016 ble hun kåret til Spalding Maggie Dixon NCAA Division I National Rookie Coach of the Year. Hennes imponerende trenerkarriere omfatter perioder på LSU, Alabama, Louisiana Tech og Troy University. Hun var en fremtredende spiller ved University of Alabama, med 716 poeng, 555 returer og 103 blokkerte skudd. Hun var nummer fire blant skolens karriereledere og ledet The Tide til to NCAA-turneringer og to WNIT-er. Taylor har vunnet en rekke priser for sin dedikasjon til samfunnstjeneste.
Send en e-post til askthecoach@nike.com med spørsmål om hvordan du kan forbedre tankesettet ditt når det kommer til sport og trening.
Illustrasjon: Harrison Freeman
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