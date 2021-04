Men det er også mulig at hun drar fordel av treningsgleden med en ny treningsøkt, der du vanligvis ser klare resultater. Husk at når du starter en ny rutine, så må kroppen jobbe veldig hardt for å holde følge, så den forbrenner mer kalorier og bruker flere muskler før den omsider blir mer effektiv og tilpasser seg øvelsen.



Jeg opplevde den type treningsglede for ikke så lenge siden. Jeg hadde nylig født barn og prøvde å komme tilbake til idealvekten min, og jeg hadde ikke tilgang til et treningsstudio på grunn av nedstengingen. Da fant jeg frem en gammel HIIT-DVD (og den gamle DVD-spilleren!) som jeg ikke hadde brukt på 15 år, og bare ved å gjøre denne uvanlige treningsøkten klarte jeg gå ned i vekt raskere enn om jeg hadde fortsatt der jeg slapp med min gamle rutine.



Du kan også prøve noe nytt og se hva som skjer. Men du må bare gjøre dette om du virkelig er misfornøyd med treningsrutinen din. Det høres nemlig ut som om du har brukt mye tid og krefter på å finne ut hva som fungerer for deg. Det høres ut som om du er veldig disiplinert og kunnskapsrik. Og vi har en tendens til å være hardere mot oss selv enn vi burde være. Så ikke gi opp alt det med mindre du virkelig vil. Bare fordi du ikke ser ut som vennen din, betyr ikke det at du har feilet.



Men om du finner ut at du faktisk ikke liker treningsøkten din – om du sliter med å motivere deg og gruer deg til hver repetisjon fem dager i uken – da kan du for all del gjøre en forandring. Det faktum at du ikke har glede av prosessen din kan være årsaken til at du føler som du gjør.



Bruk uansett litt tid på å tenke over motivasjonen din for å trene og spise sunt. Trener du for å se ut på en bestemt måte? Personlig er ikke det nok til å holde meg i gang. Trening er en stor del av egenpleien min. Det fjerner stress, holder meg skarp mentalt, og jeg vet at det kan bidra til at jeg holder meg sunn når jeg blir eldre. Vissheten om dette er det som får meg til å fortsette og fokusere på meg selv – hver eneste dag.