Hvordan gjøre en pull-up

Prøv pull-up-maskinen på treningssenteret, som gjenskaper øvelsen men trekker fra noe av kroppsvekten din. Har du ikke en tilgjengelig? fest en treningsstrikk rundt midten av pull-up-stangen slik at løkken henger nedover. Bruk en benk du kan stå på og sett én fot inn i løkken, og plasser den andre foten oppå den første. Hold fast i stangen og begynn pull-up-øvelsen med rette ben. Hvis det blir for lett kan du bruke en strikk med mindre motstand (som gir deg mindre hjelp) eller sett ett kne i løkken.



Du kan også begynne med chin-ups. Mekanikken er den samme, men du tar tak i stangen med underhåndsgrep (håndflatene mot deg). Dette gjør at bicepsene dine hjelper mer til for å fullføre bevegelsen.