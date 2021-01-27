Gjør belastningen mindre ved å bruke en tom vektstang (det vil si at du ikke legger på vektskiver. En typisk vektstang for dame veier omtrent 16 kg, mens en typisk vektstang for menn veier 20,5 kg, så det er fremdeles en del vekt). Eller du kan løfte manualer i stedet, men vær da oppmerksom på at tunge manualer kan være enda mer utfordrende fordi støttemuskulaturen ikke kan kompensere for å hjelpe deg med å kontrollere vekten. Hvis det er et bevegelsesområde som blir vanskelig for deg kan du gjøre gulvpress i stedenfor, ved å ligge på gulvet med ansiktet opp og senke armene til triceps treffer gulvet.