Hvilke yogaøvelser hjelper deg med å slappe av?

Magien skjer når du lar musklene slappe helt av, og lar dem og bindevevet rundt dem, eller fasciaen din, avspenne seg, sier Hoguet. Og bonusen er at enhver fysisk spenning i kroppen din begynner å smelte bort.



For at en yogastilling skal være fullt ut restituerende, må den være passiv, det vil si ingen muskelsammentrekninger eller avstivninger. Du skal kunne holde den i minst tre minutter, sier Hoguet. Og «sikte på bare 50 til 70 prosent av bevegelsesområdet ditt», fordi det å gå for dypt inn i en positur kan føre til at musklene dine spenner seg. Derfor bruker man hjelpemidler som yogablokker, sammenbrettet pledd eller pute når man utfører mange restituerende øvelser, for å hjelpe deg med å holde deg innenfor et komfortabelt og støttet bevegelsesområde.



Her er en guide for at du raskt skal føle deg bedre når du er sliten eller støl, og har liten tid.