Bli en bedre løper uten å løpe

02. Skriv løpedagbok

Dette handler mer om å skrive dagbok enn å følge med på hvor mange kilometer du løper gjennom en app. «En løpedagbok gir deg muligheten til å sette deg ned og notere hva som hendte under løpingen», sier Bennett. «Tallene er ikke så viktige, det handler mer om selve forløpet.»



Prøv å snu på det: Kanskje du løp 8 km og følte at det gikk tregt. Men så blar du tilbake i dagboken din og ser at du tidligere bare klarte å løpe 4 km. Å bli oppmerksom på at du selv på en tøff dag løp dobbelt så langt, og kanskje også raskere og med bedre innstilling, er utrolig motiverende. Denne personlige informasjonen får du ikke ved å bla deg gjennom dataene i fitness-appen.



03. Endre tankegang

Hverdagen innhenter oss, og målene du har satt deg for løpingen blir satt til side. Å bli å irritert over at du ikke løp, eller at du ikke kom deg ut, hjelper deg ikke til å nå målene dine. Prøv heller å godta at noe kom i veien og snakk til deg selv på samme måte som du ville ha snakket til en lagkamerat eller noen du er glad i», sier Bennett.



«Hver gang du legger ut på en løpetur, bør du bruke de første minuttene på å si til deg selv at du er en 'badass'», fortsetter han. «Det er aldri enkelt å komme seg over dørstokkmila for å løpe». Du må lære deg å snakke positivt til deg selv og bruke teknikken i andre sammenhenger. En sterkere psyke kan bidra til at du blir en bedre løper.