Får du nok søvn?

Hvis du føler deg naturlig opplagt når du starter dagen, er det en god indikator på at du får nok søvn, men det er også viktig å spore hvordan du føler deg sent på ettermiddagen og om kvelden. «Når du kjører bil og stopper ved et trafikklys på vei hjem: Faller du ut, nesten som om du dupper av? Døser du når du ser på tv fra sofaen om kvelden? I så fall bør du legge til en halv times søvn om natten, til det ikke skjer lenger», sier Halson.

Når du føler deg kvikk fra du våkner til du er klar til å gå til sengs, har du funnet det perfekte søvnbehovet ditt.

Gjør det til en vane: Vi utfordrer deg til å begynne å måle og evaluere søvnen din, slik at du kan vite behovet ditt. Legg en notisbok ved siden av sengen din, og forplikt deg til å registrere søvnen i en uke. Når du våkner om morgenen, skriver du ned tidspunktene for når du sovnet og våknet. Hvis du føler deg sliten et par ganger i løpet av dagen, skriver du det ned og registrerer tidspunktene. Hver gang du skriver i søvnjournalen kan du gi deg en rask mental gratulasjon («Bra jobbet!»). Etter en uke kan du se på dataene og implementere Halsons råd om å justere leggetiden din med 30 minutter om natten til du ikke lenger er trøtt på dagtid.