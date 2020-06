Lag din egen leggetidsrutine

Det ville være flott å bruke en time på å roe seg ned før sengetid, men selv ti minutter hver kveld er nok til å sende et signal til hjernen om at det er på tide å slå seg av.



Ifølge søvnekspert Cheri Mah, medlem av Nike Performance Council og stipendiat ved Human Performance Center and School of Medicine ved University of California i San Francisco, vil det å skape et leggetidsritual hjelpe kroppen din med å slappe av og skape en overgang til søvn.



Jeg liker å ta en varm dusj, noe som har vist seg å være søvnfremmende, og jeg legger bort alle skjermer, siden de avgir blått lys som stimulerer hjernen. Men ritualet ditt kan egentlig være hva som helst som er avslappende for deg: å skrive i en dagbok, å gjøre fem minutter med dype pusteøvelser, å lese en bok.



Å følge den samme rutinen i noen minutter hver kveld hjelper kroppen din med å innse at det er på tide å sove. Vi er større vanedyr enn vi kanskje skulle tro.



Så bestem deg for hva som vil være det mest avslappende for deg å gjøre i de ti minuttene før leggetid, og prøv å innlemme det i kvelden din som et viktig ritual før du skal sove.