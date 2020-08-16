Lag et leggetidsritual

Veiledning
Sist oppdatert: 4. november 2020

av Joe Holder

Lag din egen leggetidsrutine

Gjør noen enkle endringer for å få en god natts søvn.

Vi vet hvor viktig det er å lage en leggetidsrutine for barna når de er små. Vi forventer ikke at de bare skal hoppe til sengs og sovne med én gang – vi gir dem en rampe til avslapping.

Selv om vi vet at det å ha et ritual før leggetid er effektivt, er det mange voksne som ikke har noen egen rutine. Det er dermed ikke rart at det er mange som sliter med å sovne.

«Å skape et leggetidsritual vil hjelpe kroppen din med å slappe av og skape en overgang til søvn.»

Cheri Mah, medlem av Nike Performance Council

Det ville være flott å bruke en time på å roe seg ned før sengetid, men selv ti minutter hver kveld er nok til å sende et signal til hjernen om at det er på tide å slå seg av.

Ifølge søvnekspert Cheri Mah, medlem av Nike Performance Council og stipendiat ved Human Performance Center and School of Medicine ved University of California i San Francisco, vil det å skape et leggetidsritual hjelpe kroppen din med å slappe av og skape en overgang til søvn.

Jeg liker å ta en varm dusj, noe som har vist seg å være søvnfremmende, og jeg legger bort alle skjermer, siden de avgir blått lys som stimulerer hjernen. Men ritualet ditt kan egentlig være hva som helst som er avslappende for deg: å skrive i en dagbok, å gjøre fem minutter med dype pusteøvelser, å lese en bok.

Å følge den samme rutinen i noen minutter hver kveld hjelper kroppen din med å innse at det er på tide å sove. Vi er større vanedyr enn vi kanskje skulle tro.

Så bestem deg for hva som vil være det mest avslappende for deg å gjøre i de ti minuttene før leggetid, og prøv å innlemme det i kvelden din som et viktig ritual før du skal sove.

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Lag din egen leggetidsrutine, Bli med i Nike Training Club

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Opprinnelig publisert: 16. august 2020