Lag din egen leggetidsrutine

Lag et leggetidsritual
Veiledning
av Joe Holder
Gjør noen enkle endringer for å få en god natts søvn.
Vi vet hvor viktig det er å lage en leggetidsrutine for barna når de er små. Vi forventer ikke at de bare skal hoppe til sengs og sovne med én gang – vi gir dem en rampe til avslapping.
Selv om vi vet at det å ha et ritual før leggetid er effektivt, er det mange voksne som ikke har noen egen rutine. Det er dermed ikke rart at det er mange som sliter med å sovne.
«Å skape et leggetidsritual vil hjelpe kroppen din med å slappe av og skape en overgang til søvn.»
Cheri Mah, medlem av Nike Performance Council
Det ville være flott å bruke en time på å roe seg ned før sengetid, men selv ti minutter hver kveld er nok til å sende et signal til hjernen om at det er på tide å slå seg av.
Ifølge søvnekspert Cheri Mah, medlem av Nike Performance Council og stipendiat ved Human Performance Center and School of Medicine ved University of California i San Francisco, vil det å skape et leggetidsritual hjelpe kroppen din med å slappe av og skape en overgang til søvn.
Jeg liker å ta en varm dusj, noe som har vist seg å være søvnfremmende, og jeg legger bort alle skjermer, siden de avgir blått lys som stimulerer hjernen. Men ritualet ditt kan egentlig være hva som helst som er avslappende for deg: å skrive i en dagbok, å gjøre fem minutter med dype pusteøvelser, å lese en bok.
Å følge den samme rutinen i noen minutter hver kveld hjelper kroppen din med å innse at det er på tide å sove. Vi er større vanedyr enn vi kanskje skulle tro.
Så bestem deg for hva som vil være det mest avslappende for deg å gjøre i de ti minuttene før leggetid, og prøv å innlemme det i kvelden din som et viktig ritual før du skal sove.