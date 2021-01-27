Superstyrke

Veiledning
Sist oppdatert: 27. januar 2021

av Nike Training

Superstyrke

Finn frem din indre superhelt og hjelp barna med å se hvor sterke de faktisk er.

Gjør dere klare for en veldig moro og veldig tullete styrkebasert treningsøkt for hele familien. Dere kan bruke det dere har liggende rundt i huset, så ikke vær redd for å være kreative når det kommer til rekvisitter som kan vise frem superstyrken deres.

Det er på tide å teste musklene deres. Denne treningsøkten er rask, intens – og den har noen overraskelser på lur – så den er perfekt for å la hele familien vise frem styrken sin. Superheltene kommer til å bøye seg i støvet.

Ekstra futt til bevegelsene

I denne styrkebaserte treningsøkten skal dere løfte på humøret og kanskje til og med hverandre. Begynn med å se dere rundt i huset etter ting som har litt vekt, men som er trygge å løfte. Flasker fulle av vann, kurver med skittentøy, småbrødre og -søstre, eller til og med kjæledyr kan være perfekte rekvisitter. Når dere er klare, starter dere treningsøkten som beskrevet.

Når dere kommer til delen med armhevinger og knebøy, velger dere én person som skal få vise frem superstyrken sin. Den utvalgte fortsetter å gjøre bevegelsene mens resten av familien velger ulike rekvisitter for å legge til vekt i øvelsen. Kan mamma ta en armheving med hunden på ryggen? Kan lillesøster løfte skittentøyskurven mens hun tar knebøy? Nå kan du vise frem hvor sterk du er.

Tren nåFinn treningsøkter for familier

Når dere kommer til delen med armhevinger og knebøy, velger dere én person som skal få vise frem superstyrken sin. Den utvalgte fortsetter å gjøre bevegelsene mens resten av familien velger ulike rekvisitter for å legge til vekt i øvelsen. Kan mamma ta en armheving med hunden på ryggen? Kan lillesøster løfte skittentøyskurven mens hun tar knebøy? Nå kan du vise frem hvor sterk du er.

Tren nåFinn treningsøkter for familier
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Opprinnelig publisert: 27. januar 2021

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