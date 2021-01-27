Gjør dere klare for en veldig moro og veldig tullete styrkebasert treningsøkt for hele familien. Dere kan bruke det dere har liggende rundt i huset, så ikke vær redd for å være kreative når det kommer til rekvisitter som kan vise frem superstyrken deres.



Det er på tide å teste musklene deres. Denne treningsøkten er rask, intens – og den har noen overraskelser på lur – så den er perfekt for å la hele familien vise frem styrken sin. Superheltene kommer til å bøye seg i støvet.