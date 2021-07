Marfas identitetskrise

Enten man spiller, trener eller heier fra sidelinjen, er amerikansk fotball viktig for innbyggerne i Marfa og for selve byens identitet. Covid-19 har gjort lokalbefolkningen enda mer bevisst på hvor viktig det er å holde fredagsfotballen i gang, og hvor raskt den kan forsvinne fullstendig.



I løpet av de senere årene har Marfa utviklet seg til å bli en ørkenoase av kunst og kultur. Turistene kommer flokkevis til de fancy restaurantene, hippe hotellene og ikoniske utstillingene. Men disse endringene har også priset ut lærere, industriarbeidere og familier som har bodd her gjennom flere generasjoner. De er ikke spesielt imponerte over voldsomme økninger i leiepriser, eksklusive forretninger og biff som koster 60 dollar.



Dette er et sammensveiset lokalsamfunn bestående av kun 2000 personer litt over 300 kilometer fra El Paso. Amerikansk fotball er én av tingene som virkelig samler innbyggerne. «Når du entrer byen, ser du malte vinduer og heiste flagg. Marfa-ånden er sterk, og byen er farget lilla og hvit», sier Arturo Alferez, som er hovedtrener for Shorthorns. «Du føler deg spesiell fordi du er en del av det hele og bidrar til å bringe frem det beste byen har å by på.»



Det var masseutvandringen av lokalbefolkningen som førte til at Marfa gikk over til amerikansk fotball med seks spillere fra den tradisjonelle varianten med elleve spillere i 2011.